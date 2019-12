Spal | Paloschi | «Felice per il gol Domenica scontro importantissimo»

PAGELLE Spal Lecce : Paloschi show - Imbula unico a salvarsi VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Sassuolo Perugia Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Spal e Lecce , valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. TOP: Paloschi , Igor FLOP: Rossettini, Benzar VOTI Spal : Berisha 6; Tomovic 6, Vicari 6, Igor 7; Cionek 6.5, Missiroli 6.5, Murgia 7, Jankovic 6.5 (63′ Valoti 6), Reca 6 (69′ Kurtic 6.5); ...

Formazioni ufficiali Spal-Napoli : Ancelotti sceglie Milik e Mertens - sorpresa Paloschi per Semplici : Formazioni ufficiali Spal-Napoli – Reduce dalla sconfitta di Cagliari, la Spal vuole ripartire davanti al pubblico amico. Avversario non facile. Il Napoli di Ancelotti, infatti, è reduce dal doppio successo contro Verona, in campionato, e Salisburgo in Champions League. Semplici si affida ai suoi migliori undici per una partita molto delicata, che potrebbe metterne a rischio il posto sulla panchina spallina. Turnover per Ancelotti, ...