Spal-Lecce | gli highlights della Coppa Italia – VIDEO

PAGELLE Spal Lecce : Paloschi show - Imbula unico a salvarsi VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Sassuolo Perugia Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Spal e Lecce, valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. TOP: Paloschi, Igor FLOP: Rossettini, Benzar VOTI Spal: Berisha 6; Tomovic 6, Vicari 6, Igor 7; Cionek 6.5, Missiroli 6.5, Murgia 7, Jankovic 6.5 (63′ Valoti 6), Reca 6 (69′ Kurtic 6.5); ...

Coppa Italia - Spal Lecce 5-1 : cronaca e tabellino : Allo Stadio Mazza, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Spal e Lecce: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Tutto facile per la Spal che spazza via il Lecce con una prepotente manita ed accede agli ottavi di Coppa Italia. Sintesi Spal Lecce 5-1 Fischio d’inizio – Si parte 5′ Missiroli si divora un gol – Bell’inserimento del centrocampista biancazzurro che vince il duello con Riccardi, entra in ...

Coppa Italia - il Lecce rimane in Puglia e la Spal fa quello che vuole : la partita dura un tempo [FOTO] : Spal-Lecce dura un tempo. La ripresa è infatti un allenamento. In Coppa Italia, i ferraresi passeggiano sulla compagine di Liverani, probabilmente rimasta in Puglia. Un 5-1 che non ammette repliche quello dei ragazzi di Semplici, che in campionato stanno avendo qualche difficoltà. Ma in Coppa è diverso e Paloschi e compagni lo fanno capire sin da subito, anche grazie alla complicità di un avversario assente. Così assente che lascia Igor ...

Coppa Italia – Spal-Lecce 5-1 - le pagelle di CalcioWeb : Murgia migliore in campo - male Rossettini : Spal-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – La Spal vola agli ottavi di Coppa Italia spazzando via il Lecce in un tempo solo. Molti titolari assenti da una parte e dall’altra, soprattutto nelle fila dei salentini. Basta un tempo alla squadra di Semplici che cala il poker. A segno Igor, Paloschi, Murgia (con una grande girata), Cionek (con un colpo di testa). Nella ripresa accorcia le distanze Imbula ma non serve, perché Floccari ...

