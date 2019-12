Spaccio a Santa Maria | tra gli arrestati il papà di bimba uccisa per errore

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – È accusato di essere uno dei fornitori di carichi di droga ad un gruppo di narcos attivo aCapua Vetere sgominato oggi con 21 arresti. Si tratta del 47enne Raffaele Terracciano,di Valentina, ladi due anninel 2000 a Pollena Trocchia (Napoli) in un agguato camorristico dove sarebbe dovuto morire lo zio. È uno dei destinatari delle misure cautelari in carcere emesse dal Gip di Napoli di un gruppo criminale che faceva capo ai ras del clan Del Gaudio. Terracciano è finito in carcere perché ritenuto dagli inquirenti della Dda di Napoli uno dei fornitori dei fratelli Del Gaudio, Sonia e Ferdinando, entrambidai carabinieri. Terracciano era il punto di riferimento costante per l’approvvigionamento di grandi quantità di cocaina e hashish. L'articolo, tra gli ...

