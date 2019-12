Sondrio | trovato corpo nell' Adda | potrebbe essere quello di Nicola | il 31enne scomparso

Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)diScieghi, papà, ilstamani nel fiume. Il giovane, residente ad Albosaggia (piccolo comune della provincia di) ha fatto perdere le sue traccea notte tra sabato e domenica. Il 30 novembre era uscito di casa per festeggiare la coscrizione, e dopo essersi fermato in discoteca (a Piateda) non è più tornato. Le ricerche erano scattate solo nel pomeriggio di lunedì. La festa dei coscritti Sabato 30 novembre,, papà di una bimba ancora piccola, è uscito dalla sua casa di Albosaggia per partecipare all'annuale festa dei coscritti del 1988. Dopo aver cenato in un ristorante di Ponte In Valtellina (sempre in provincia di), la comitiva ha raggiunto la vicina Piateda per concludere la serata al "New Mexico DiscoDance". Da quanto ricostruito finora, però, ilnon è mai entrato nel locale ed è rimasto nel piazzale: gli ...

