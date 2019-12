Sondaggi politici | chi ha ragione sul Mes | Conte o Salvini?

Sondaggi politici - Lega stabile al 34 - 7% - mantiene il primato. Giù Pd e M5s nell’ultima settimana : Secondo l'ultima rilevazione effettuata da Tecnè per 'Quarta Repubblica', la Lega è sempre primo partito, al 34,7% e non ha subito variazioni nell'ultima settimana. Il Partito Democratico è il secondo partito, ma è ancora molto indietro rispetto alla Lega: se si andasse oggi alle urne toccherebbe quota 19%.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali : calano M5S e Forza Italia - incrementa la Lega : Gli ultimi Sondaggi politici di SWG, diffusi il 2 dicembre, mostrano una nuova perdita di consensi per il Movimento 5 Stelle. Le intenzioni di voto mostrate in occasione del consueto appuntamento settimanale su La7, evidenziano un calo netto per i grillini, che perdono altro terreno nei confronti dei partiti al comando. Dopo una breve parentesi negativa, è tornata a salire la Lega, che ha così allungato sugli inseguitori. Nel corso della prima ...

Sondaggi politici Noto : finanziamento pubblico ai partiti - italiani restano contrari : Sondaggi politici Noto: finanziamento pubblico ai partiti, italiani restano contrari L’inchiesta sull’ex fondazione Open che fino al 2018, anno della sua chiusura, sosteneva l’attività politica di Matteo Renzi e contribuiva a coprire le spese per la Leopolda, ha riportato a galla un tema spinoso: quello del finaziamento pubblico ai partiti. Molti i nostalgici: dal tesoriere Pd, Luigi Zanda, al vicepresidente di Forza ...

Sondaggi politici - forte battuta d’arresto per la Lega nelle ultime due settimane : La supermedia dei Sondaggi di Youtrend mostra il forte calo della Lega nelle ultime due settimane. Il partito di Matteo Salvini è quello che registra la maggiore frenata, anche se è ancora saldamente primo partito. Tra i partiti di maggioranza crescono sia PD che M5S, ma cala Italia Viva di Matteo Renzi.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - tra i leader politici Meloni supera Salvini : è la più amata nel centrodestra : Le ultime settimane sono state infiammate per la politica: dalla discussione sulla legge di bilancio, alle controversie sul Mes, alle elezioni regionali con la nascita del movimento "sardine". Poi ancora i casi dell'ex Ilva e Alitalia, quello del Mose e le indagini sull'ex Fondazione Matteo Renzi. Questi sono tutti fattori che influenzano il clima politico, il consenso dei partiti e dei loro leader. In generale, si possono notare alcuni ...

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna : Bonaccini e Borgonzoni lontani mezzo punto : Mancano ormai meno di due mesi alle elezioni regionali in Emilia Romagna, in programma il prossimo 26 gennaio. Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni si contendono la presidenza di una delle regioni più importanti d'Italia sotto il profilo economico ed industriale. Si tratterà di una tornata elettorale il cui risultato potrebbe persino influire sugli sviluppi della politica nazionale e sul futuro del governo. Nel frattempo continuano a uscire ...

Sondaggi politici : Lega Nord al 31 - 9% con un meno 1 - 4% - PD al 18 - 1% : Il Sondaggio Ipsos realizzato per Il Corriere della Sera in data 30 novembre mette in evidenza alcuni trend importanti del contesto politico attuale che permettono di realizzare importanti considerazioni in vista dei prossimi appuntamenti regionali che aspettano i vari partiti e movimenti politici. Conferme per il centro-destra La Lega si conferma il primo partito attestandosi al 31,9% con un -1,4% però rispetto alla precedente rilevazione, ...

Sondaggi politici - crolla il consenso di Conte - Salvini - Di Maio e Renzi : sorride solo Meloni : L'ultimo Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia un netto calo dei consensi per quasi tutti i leader politici: crollano Conte, Salvini, Di Maio e Renzi. Mentre l'unica a sorridere è Giorgia Meloni. Così come sorride Fratelli d'Italia, superando la doppia cifra nelle intenzioni di voto: in calo, invece, Lega, Movimento 5 Stelle e Italia Viva.Continua a leggere

Sondaggi politici - continua il calo della Lega : -1 - 2% in due settimane : La Lega guidata da Matteo Salvini è registrata in forte calo negli ultimi Sondaggi dell'Istituto Index Research diffusi dal programma Piazza Pulita su La7. La perdita di consenso del Carroccio viene in parte compensata dalla crescita dei partner di coalizione, che tuttavia non riescono a compensare pienamente il calo.continua a leggere

Sondaggi politici Ipsos : ius culturae - per gli italiani le priorità sono altre : Sondaggi politici Ipsos: ius culturae, per gli italiani le priorità sono altre Durante la manifestazione di partito tenutasi dieci giorni fa a Bologna, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti ha ribadito la sua intenzione di portare “ius culturae e ius soli al centro dell’agenda di governo”. Una proposta che però ha trovato la netta contrarietà del capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio: “C’è mezzo paese ...

Sondaggi politici Demetra : Imola - i cittadini ora vogliono un “civico” : Sondaggi politici Demetra: Imola, i cittadini ora vogliono un “civico” 25 giugno 2018. La candidata del M5S, Manuela Sangiorni, viene eletta sindaco di Imola con il 55,4% dei voti. I Cinque Stelle rompono l’egemonia del centrosinistra che governava la città emiliana da 73 anni. “Adesso faremo vedere come un’amministrazione possa davvero essere vicina ai propri cittadini” esclamava urbi et orbi la neo sindaca. 29 ...

Sondaggi politici Euromedia : Ghisleri “manutenzione non fa notizia” : Sondaggi politici Euromedia: Ghisleri “manutenzione non fa notizia” I ponti crollano, si punta il dito contro la mancata manutenzione, per gli italiani ai posti di responsabilità ci sono persone incompetenti. Inevitabile pensarla così quando in un Paese civile accade quello che non dovrebbe accadere. Dopo Genova è successo al viadotto dell’A6 nel savonese, si fa rumore per qualche giorno, tra urla e schiamazzi da salotti televisivi, poi si ...

Sondaggi politici Ipsos : manovra - gli italiani danno i voti : Sondaggi politici Ipsos: manovra, gli italiani danno i voti Il 53% degli italiani non vuole l’abolizione di quota 100. A sostenerlo sono i risultati degli ultimi Sondaggi politici Ipsos per Di Martedì andati in onda il 26 novembre. Solo il 33% è d’accordo nel mettere nel cassetto la misura voluta dalla Lega in modo tale da avere più risorse per aumentare gli emolumenti di chi è già in pensione. Un’ipotesi, ...

Sondaggi politici : calano Lega e PD - cresce il partito della Meloni : Nonostante si sia ancora piuttosto lontani dai prossimi appuntamenti elettorali, è sempre interessante approfondire i Sondaggi politici ed elettorali. In particolare le ultime rilevazioni di Swg e di Ixè, diffuse rispettivamente il 25 e il 26 novembre, mostrano un trend simile, con il calo seppur lieve di alcuni partiti, in favore di altri. La Lega di Salvini ad esempio, è da diversi mesi senza dubbio il primo partito del nostro paese, ma in ...