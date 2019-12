Snapdragon 865 e Snapdragon 765 | nel 2020 il 5G sulla fascia media

È ufficiale : Xiaomi Mi 10 nel Q1 del 2020 con lo Snapdragon 865 - come altri smartphone OPPO e Lenovo : Xiaomi Mi 10 arriverà nel primo trimestre del 2020 con lo Snapdragon 865, come i flagship di casa OPPO e Lenovo . HMD Global punta invece su un 5G economico sposando lo Snapdragon 765. L'articolo È ufficiale : Xiaomi Mi 10 nel Q1 del 2020 con lo Snapdragon 865, come altri smartphone OPPO e Lenovo proviene da TuttoAndroid.

Qualcomm svela Snapdragon 865 - 765 e 765G - i suoi nuovi SoC per il 2020 : Nel corso del keynote inaugurale dello Snapdragon Tech Summit Qualcomm ha annunciato oggi le nuove piattaforme 5G pronte a dominare nel 2020 . L'articolo Qualcomm svela Snapdragon 865, 765 e 765G , i suoi nuovi SoC per il 2020 proviene da TuttoAndroid.

Qualcomm Snapdragon 865 dovrebbe abbracciare i Cortex-A77 migliorando anche in efficienza : Qualcomm Snapdragon 865 dovrebbe utilizzare i core Cortex-A77, migliorando sia in potenzia sia in efficienza: ecco le ultime indiscrezioni spuntate sul nuovo SoC a poche settimane dalla presentazione ufficiale. L'articolo Qualcomm Snapdragon 865 dovrebbe abbracciare i Cortex-A77 migliorando anche in efficienza proviene da TuttoAndroid.