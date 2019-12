SMCV | tutela ambientale | prosegue il progetto dell’Amministrazione Mirra

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Altri cinque impianti di videosorveglianza stanno per essere installati sul territorio cittadino in aggiunta ai sette già posizionati che, nel corso degli ultimi mesi, hanno consentito di “beccare” quei cittadini rei di aver sversato abusivamente rifiuti sia in aree periferiche, come è accaduto nei pressi del Centro di Raccolta di via Napoli, che nel centro cittadino, come si è verificato in via Fardella. La novità principale riguarda però la realizzazione di un ponte radio, in corso di installazione su tre campanili della nostra Città, che consentirà di gestire in piena autonomia la trasmissione delle immagini provenienti dalle telecamere, con una importante differenza in termini di gestione e funzionalità delle attrezzature rispetto a quanto accadeva finora con il collegamento al ponte radio situato sul monte Tifata. I ...

