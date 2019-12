Skeleton | i convocati dell’Italia per Coppa del Mondo | International Cup e Coppa Europa

Skeleton : i convocati dell’Italia per i raduni ad Altenberg ed a Koenigssee : La Nazionale italiana di Skeleton si sta preparando in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo previsti a Lake Placid (7-8 dicembre). La compagine tricolore si è divisa in due gruppi di lavoro in terra tedesca per arrivare all’appuntamento nel modo migliore. Il direttore tecnico Maurizio Orioli, come riporta il sito della FISI, ha convocato per la preparazione a Koenigssee, che si terrà fino a venerdì 29 novembre, Pietro ...

Skeleton : i convocati dell’Italia per i raduni ad Altenberg ed a Koenigssee : La Nazionale italiana di Skeleton si sta preparando in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo previsti a Lake Placid (7-8 dicembre). La compagine tricolore si è divisa in due gruppi di lavoro in terra tedesca per arrivare all’appuntamento nel modo migliore. Il direttore tecnico Maurizio Orioli, come riporta il sito della FISI, ha convocato nove atleti per la preparazione a Koenigssee, che si terrà fino a venerdì 29 novembre. Si ...