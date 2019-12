Sindacati | con Regione Lazio accodo firmato | nuovo modello per servizi

Vertenza tra Sindacati e confederazione misericordie : il pensiero di Domenico Mauro : Tempo di lettura: 2 minutiSulla Vertenza in corso tra i sindacati e la confederazione Nazionale delle misericordie d’Italia in ordine al servizio 118 in provincia di Benevento, è intervenuto il coordinatore provinciale di Forza Italia Domenico Mauro rilasciando la seguente dichiarazione: “In una provincia, quella di Benevento, nella quale già è stato eroso in maniera massiccia il diritto alla salute di tanti ...

Ex Ilva - Francesco Caio consulente del governo per trattare con Mittal. Sindacati avvisano il ministero : “Non accettiamo licenziamenti” : La partita Ilva è nelle mani di Francesco Caio. Sarà il dirigente di Saipem a gestire il negoziato con ArcelorMittal per rimodulare il piano industriale della multinazionale affittuaria del siderurgico di Taranto. Il manager sarà il consulente del governo nella trattativa che dovrà portare a un accordo per evitare un contenzioso nelle aule di Tribunale. L’indiscrezione è stata confermata dal ministro dello Sviluppo Economico, Stefano ...

L'Uiepe di Palermo incontra i Sindacati - Farruggia (Uilpa) : 'Dalle parole ai fatti' : Si è svolto nei giorni scorsi l'incontro tra Lucia Castellano delL'Uiepe di Palermo, Marina Altavilla e le sigle sindacali provinciali UilPa, Confintesa Fp, Fp Cgil, Fp Cisl, FLP e Confsal Unsa e le rispettive Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) volto ad affrontare e risolvere le criticità emerse nei mesi scorsi sulla gestione dell'Ufficio ed in particolare, della sezione del Servizio Sociale. A fine ottobre 2019, infatti, l'Ufficio aveva ...

Banche : Fabi - ‘su contratto Abi ancora lontana da richieste Sindacati’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Oggi siamo entrati nella fase più importante della trattativa per il nuovo contratto di lavoro dei bancari. L’Abi ha presentato un documento su alcuni argomenti: politiche commerciali, lavoro a tempo parziale, unioni civili, flessibilità individuali e per esigenze di cura, genitorialità, malattia, diritti. Rispetto alla piattaforma dei lavoratori, abbiamo riscontrato una sostanziale apertura, ...

Auchan- Conad : Regione Veneto e Sindacati - più chiarezza su processi di vendita : Venezia, 27 nov. (Adnkronos) - Stamane incontro tecnico nella sede della Regione Veneto sulla situazione aziendale Auchan-Conad, convocato dall’assessore al lavoro Elena Donazzan su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria. I rappresentanti sindacali hanno espresso all’Unità regionale d

Palermo : Sindacati - 'grande risultato firma contratto integrativo dipendenti comunali' : Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - È stato firmato ieri a Palazzo delle Aquile il nuovo contratto integrativo dei dipendenti del comune di Palermo tra l’amministrazione Orlando e le organizzazioni sindacali. “Un grande risultato – dicono Nicola Scaglione del Csa-Cisal, Lillo Sanfratello della Fp Cgil e

Auto - i Sindacati di Psa approvano la fusione con Fca : Oggi c'è stato il comitato europeo sindacale del gruppo d'Oltralpe. Su 17 sigle sindacali, 15 hanno espresso un parere favorevole al "matrimonio" con il gruppo italo-statunitense. Nell'incontro è emersa la volontà di Psa di «arrivare rapidamente» alla firma del Memorandum of understanding

Psa - Sindacati : ok al merger con Fca Parigi non teme la causa di GM : I sindacati francesi accendono il disco verde alla fusione fra Fiat-Chrysler e Peugeot. Mentre in Italia la Fiom resta guardinga volendo capire quale sarà il futuro della capacità produttiva degli stabilimenti del nostro Paese dopo la creazione Segui su affaritaliani.it

Sciopero Taxi - Sindacati : Raggi ci incontri su tariffe e turni : Roma – “Aggiornamento delle tariffe, istituzione del Taxi Service, nuova viabilita’ a piazza dei Cinquecento e lotta all’abusivismo”. Sono queste le principali richieste che hanno portato i tassisti romani a proclamare per oggi una giornata di Sciopero ed un sit-in davanti alla stazione Termini, a cui hanno partecipato diverse decine di autisti delle auto bianche. La categoria chiede un incontro al sindaco di Roma, ...

Su Alitalia nulla si muove. Intanto i Sindacati fanno la conta degli esuberi : ce ne sarebbero circa 4mila : Alla fine, sia pure a microfono spento, alcuni ammettono che in Alitalia ci sono almeno 4.000 persone di troppo di cui più di un terzo fra il personale navigante. È il conto, a spanne, che alcune organizzazioni dei lavoratori inviano al governo mettendo le mani avanti. Se ci sono esuberi vanno assistiti con ammortizzatori sociali per tre o quattro anni e questi sono i numeri con cui bisognerà fare i conti.Presi dal ...

General Motors fa causa ad Fca : “Corrompeva con mazzette i Sindacati negli Stati Uniti” : General Motors ha annunciato di fare causa a Fca accusandolo di corruzione con lo United Auto Workers, il potente sindacato dei metalmeccanici americano. Ombre anche su Sergio Marchionne. Il titolo del colosso automobilistico, che nega qualsiasi tipo di coinvolgimento, crolla a Wall Street: calo del 2,5% in Borsa.Continua a leggere

Gm fa causa a Fca : "Marchionne ha corrotto i Sindacati". L'azienda risponde : "È per fermare fusione con Psa" : General Motors fa causa a Fca, accusandola di averla danneggiata manipolando le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro con il United Auto Workers fra il 2009 e il 2015. Gm punta il dito contro l’ex amministratore delegato, Sergio Marchionne, definito una “figura centrale” nello schema di tangenti pagato da Fca al Uaw per indebolire Gm e spianare la strada alle nozze con Fiat Chrysler.Accuse che Fca ritiene ...

Gm contro Fca : «Ha corrotto i Sindacati». Ombre su Marchionne : Il legale della casa automobilistica di Detroit, Craig Glidden, ha spiegato che l'azione legale non ha alcuna attinenza con i piani di Fca di fondersi con Psa e che Gm non intende presentare denuncia contro la Uaw

Ex Ilva - Sindacati rifiutano l’incontro con Arcelor Mittal. Solidarietà da Mattarella : Il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso "Solidarietà e vicinanza a Taranto". Oggi c'è stato un doppio blitz delle Fiamme Gialle, presso gli uffici di Milano di Arcelor Mittal e presso lo stabilimento. I sindacati intanto hanno fatto sapere che non parteciperanno all'incontro convocato dalla multinazionale per venerdì.Continua a leggere