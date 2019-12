Siete in cerca di offerte? Ecco le “Imperdibili” di eBay di questa settimana

Siete in cerca di un letto con motori e comandi vocali? Xiaomi Electric Bed probabilmente fa per voi : 8HMilan Smart Electric bed, o Xiaomi Electric Bed, è il nuovo letto smart motorizzato in due parti di Xiaomi e controllabile tramite Xiao Ai. Non è ancora disponibile, ma la campagna di crowdfunding partirà il 3 dicembre in Cina. L'articolo Siete in cerca di un letto con motori e comandi vocali? Xiaomi Electric Bed probabilmente fa per voi proviene da TuttoAndroid.