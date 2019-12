Sicilia : M5S - 'no a rinnovo automatico concessioni demaniali' (2) : (Adnkronos) - "Il Consiglio di Stato - continuano i deputati Cinquestelle all'Ars - con la sentenza pubblicata lo scorso 18 novembre 2019, ha affermato che la norma nazionale viola il diritto comunitario di tutela della concorrenza perché determina una disparità di trattamento tra gli operatori, pre

Sicilia : M5S - 'da Regione uso distorto fondi Ue - 6mila lavoratori formazione senza stipendio' : Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - "In Sicilia ben seimila lavoratori del settore della formazione professionale sono da mesi senza stipendio ed è tutta colpa della Regione che non ha rispettato il programma di formazione professionale cofinanziato dal Fondo sociale europeo". Così l’europarlamentare del

Sicilia - esposto di deputati Ars sulla scorta a giornalista antimafia : solidarietà del M5S : Sette parlamentari hanno chiesto un approfondimento alla Commissione antimafia sui presupposti della protezione a Paolo Borrometi. In tre hanno fatto marcia indietro. I grillini: "Accanimento"

Viabilità : M5S - 'mezzi e uomini subito su strade Siciliane per manutenzione' : Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - "Da oggi, grazie al M5S i mezzi per la manutenzione tornano sulle strade provinciali della Sicilia sbloccando una situazione di stallo in cui non avveniva, nei fatti, nessuna manutenzione". Così il deputato nazionale Giuseppe Chiazzese commenta la legge regionale sullo

Sicilia : Ars - Damante subentra a Cancelleri nelle fila del M5S : Palemro, 27 nov. (Adnkronos) - E' Ketty Damante la deputata del M5S che subentra nel gruppo Ars al posto di Giancarlo Cancelleri, chiamato a rivestire il ruolo di viceministro dei Trasporti nel governo Conte. Lo ha deciso stamattina la Commissione verifica poteri dell’Ars. La delibera, comunque, per

Sicilia : Barbagallo (Pd) - 'Ersu Catania poltrona sottogoverno grazie a sponda M5S' : Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - "Oggi sulla pelle degli studenti Siciliani si è concretizzata con successo una delle pratiche più squallide della logica politica nella quale governo e centrodestra sono maestri: quella del poltronificio per trombati. Complimenti vivissimi a Marco Falcone e a Forza Ita

Sicilia : M5S - 'rilanciare norma su Banca della Terra' : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Rilanciare la norma sulla 'Banca della Terra di Sicilia'. Ad avanzare la proposta è il M5S all'Ars che questa mattina, a Palermo, ha partecipato alla manifestazione di Coldiretti Sicilia per il rilancio dell'agricoltura dell'isola. "Sebbene da forza di opposizione, abb

Sicilia : 'bomba ecologica' nel ragusano - M5S consegna dossier a ministro Costa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Un dossier sulla "bomba ecologica" lungo il litorale dei Macconi, nel ragusano, è stato consegnato nelle mani del ministro dell'Ambiente Sergio Costa - oggi a Catania - dalla deputata del M5S Stefania Campo. "Quest’area venga dichiarata Sin, ovvero Sito di interesse na

Sicilia : ‘bomba ecologica’ nel ragusano - M5S consegna dossier a ministro Costa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Un dossier sulla “bomba ecologica” lungo il litorale dei Macconi, nel ragusano, è stato consegnato nelle mani del ministro dell’Ambiente Sergio Costa – oggi a Catania – dalla deputata del M5S Stefania Campo. “Quest’area venga dichiarata Sin, ovvero Sito di interesse nazionale, per consentire direttamente al ministero dell’Ambiente di attivare le bonifiche” ...