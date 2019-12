Sicilia | consegnato il nuovissimo treno Pop di Trenitalia

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Palermo, 4 dic. (askanews) – Il nuovoPop è arrivato in, prima regione nel Sud Italia in cui i pendolari possono viaggiare sui convogli di ultima generazione di(Gruppo FS Italiane). Saranno cinque entro fine anno i nuovi treni, parte dei 43 previsti per il rinnovo della flotta dell’isola. Il nuovo convoglio sarà in circolazione sulla linea Palermo – Termini Imerese dal 15 dicembre, con l’avvio del nuovo orario invernale di. La consegna, alla stazione di Palermo, conferma l’attenzione verso il Sud nel Piano industriale 2019-2023 del Gruppo FS Italiane che prevede un investimento di oltre 1,3 miliardi di euro – in parte finanziati con fondi regionali – per il rinnovo della flotta nelle regioni del Meridione per l’acquisto di circa 200 treni regionali. Alla cerimonia di consegna c’era anche il ...

