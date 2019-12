“Si riapre tutto!” Yara | l’avvocato di Massimo Bossetti non ha dubbi

caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Un’intervista esclusiva a Libero che qui sotto riportiamo. Parladi, l’uomo condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio diGambirasio. Nonostante la Corte di Cassazione abbia sancito la fine dell’iter processuale pare che qualche nuovo scenario si possa aprire. È di qualche giorno fa la notizia che la Corte D’Assise di Bergamo abbia autorizzato i legali dia esaminare tutti i reperti d’ indagine e tutte le tracce di Dna. Avvocato Salvagni, hanno detto che ci sono nuovi legali a seguirein questa istanza di revisione del processo. «Assolutamente no», e mostra l’atto con cuiriconferma la nomina per questa ulteriore azione legale al team composto oltre che da lui anche dall’avvocato Camporini, più dieci consulenti coordinati dal dottor Bianco. «Oggi sono stato in carcere da ...

