Serie A | squadre da trasferta | il dato sulle prime 14 giornate

Diretta Serie A : Parma - Milan - squadre in emergenza - Inglese e Paquetà assenti : Pioli torna nella sua città natale, ma non è una visita di cortesia. Il suo Milan non può più accontentarsi delle belle prestazioni, ora ha bisogno di punti. Il Parma gode di una buona classifica che consente ai ducali di sognare il salto in Europa. Con queste premesse si affrontano Parma e Milan. D'Aversa dovrà sicuramente fare a meno di Inglese e di Karamoh, ma tra i convocati tornano Cornelius e Gervinho entrambi ancora non al meglio. Il ...

LIVE Varese-Virtus Roma basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : a Masnago le due squadre cercano il riscatto di mezzogiorno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’11a giornata Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di mezzogiorno dell’undicesima giornata di Serie A che mette di fronte Openjobmetis Varese e Virtus Roma. Situazione di classifica simile per le due formazioni, con Varese, che ha già usufruito del turno di riposo, a quota 8 punti, e Roma che si trova invece a 10. Entrambe provengono da sconfitte: ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Cassano Magnago supera Siena e riapre il campionato - tre squadre in vetta alla classifica : Turno numero 12 della Serie A di calcio maschile 2019/2020, che vede la seconda sconfitta stagionale per la Ego Siena, ko tra le mura amiche contro il Cassano Magnago per 30-23, grazie alle 9 reti di un ritrovato Alessio Moretti. Toscani ancora in testa alla classifica, ma raggiunti da Brixen (30-28 nel derby contro l’Alperia Merano) e Conversano (24-18 sul Fondi), con gli amaranto ad inseguire a -2. Vince anche il Bolzano, che non molla ...

Terremoto in Serie B - due squadre a rischio esclusione : la classifica può essere stravolta [NOMI e DETTAGLI] : Il campionato di Serie B si prepara per la prossima giornata, il torneo cadetto regala sempre molte emozioni perchè è equilibrato sia per le zone alte e basse della classifica e tante squadre possono pensare dunque al salto di categoria anche attraverso i playoff. La classifica al momento parla chiaro, la squadra più in forma è sicuramente il Benevento che guida la classifica e con ampio margine, alle spalle la sorpresa Pordenone che può ...

Sconcerti : in Serie A ci sono 11 squadre che non contano : Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti parla di più campionati in uno, in Serie A. Le squadre della seconda parte della classifica stanno facendo un campionato a parte, che però non incide su quello delle squadre in vetta. Dalla Fiorentina al Brescia hanno tutte una differenza reti negativa ma stanno facendo molti più punti. 24, al momento, con 2 partite ancora da giocare. Quattro anni fa, dopo 13 giornate, le ultime tre avevano, assieme, 23 ...

LIVE Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio che fa scontente entrambe le squadre. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:57 LE Pagelle DEL MILAN: Donnarumma 6.5; Conti 5.5, Musacchio 6.5, Romagnoli 6, Hernandez 6.5; Krunic 6.5, Biglia 5 (dal 73′ Calabria 6), Paquetà 6; Rebic 5 (dal 46′ Kessie 5.5), Piatek 5 (dal 85′ Leao s.v.), Bonaventura 7. All. Pioli 6. 94′ FINITA! Milan-Napoli 1-1. 93′ Mertens da posizione invitante tira a giro ma non dà abbastanza effetto al ...

LIVE Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : le due squadre a caccia del gol vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Fallo tattico di Theo Hernandez che viene ammonito. 69′ Ammonito Elmas per simulazione, l’arbitro ha punito il macedone reo di aver finto un contatto con Donnarumma. 65′ Non ce la fa Insigne, il quale viene sostituito da Younes. 63′ Insigne stringe i denti e prova a proseguire. 62′ Problemi al gomito per Insigne che abbandona momentaneamente il ...

Le regine della Serie C - le dieci squadre più costose della Lega Pro : una sorpresa nel podio [FOTOGALLERY] : Nel calcio non sempre vince chi spende. Quante volte ci siamo trovati di fronte a questa frase. La si sente pronunciare di più a ridosso della nuova stagione, ma anche molto a stagione in corso o alla fine quando bisogna tracciare i bilanci delle squadre che non ce l’hanno fatta, che non sono riuscite a raggiungere gli obiettivi prefissati e in base a quanto speso. In Serie C la forbice si allarga, in tante falliscono ...

Roma - Florenzi ha deciso di andare via : due squadre di Serie A sulle tracce dell’esterno giallorosso : Il giocatore della Roma è stato messo da Fonseca ai margini del progetto tecnico, per questo motivo si apre la possibilità di un addio già a gennaio L’avventura di Alessandro Florenzi alla Roma sembra essere giunta al capolinea, colpa di Paulo Fonseca che ha deciso di mettere l’ex capitano giallorosso ai margini del proprio progetto tecnico. LaPresse/Jennifer Lorenzini Sono ormai sei le partite trascorse in panchina ...

LIVE Roma-Napoli 0-0 - Serie A in DIRETTA : le squadre si sfidano a viso aperto all’Olimpico. Buon ritmo in avvio di gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12′ Occasione per Pastore dopo un lungo possesso palla dei giallorossi. Il trequartista, imbeccato al meglio da Mancini, non riesce a calciare una volta entrato nell’area di rigore del Napoli per il disturbo dei difensori ospiti. 9′ Ci prova ancora Kluivert dalla distanza…palla ancora a lato, ma questa volta Meret si è dovuto tuffare per controllare la traiettoria della ...

E’ una Serie A apertissima - 7 squadre in 8 punti : una classifica cortissima per la corsa scudetto : 7 squadre in 8 punti, tanto equilibrio e una forbice ridotta tra big e squadre di seconda fascia. E’ un po’ ciò che tutti, amanti del calcio italiano in particolar modo, si auguravano, sperando che possa essere così fino alla fine. Dopo 10 giornate, la Serie A ha detto che non si evidenzia quello stacco eccessivo ed evidente, quella differenza netta tra le grandi del torneo e le altre che in passato si è più volte ...

RISULTATI Serie A - CLASSIFICA/ Squadre in campo al San Paolo! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi 30 ottobre 2019. La CLASSIFICA aggiornata per la 10giornata.

Il campionato di Serie B è sempre più pazzo : 14 squadre in 6 punti - la classifica è cortissima : Attesa per gli ultimi due posticipi della 10^ giornata del campionato di Serie B, il torneo cadetto entra sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove importanti indicazioni, in campo Benevento-Cremonese e Frosinone-Trapani. La squadra di Filippo Inzaghi ha una ghiotta chance, quella di scappare in classifica dopo il passo falso del Crotone contro il Chievo. stagione fino al momento deludente per il Frosinone che si trova nelle zone basse ...