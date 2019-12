Serena Garitta audace su Instagram | bustino a cuore “da sballo” | parola d’ordine

Serena Garitta? Sono passati anni dal GF - oggi la ritroviamo così. E i fan : “Dicci il tuo segreto!” : Per Serena Garitta il tempo sembra non passare, anzi come il buon vecchio vino, migliora con gli anni . Simpatica, ironica e spumeggiante, anche Serena Garitta sceglie di farsi‘conoscere’ su Instagram in una veste inedita. Tutti ricorderanno il suo caratterino: espansiva ed estroversa, l’ex vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello si è sempre esposta il carattere solare, facendo passare il suo aspetto fisico sempre in secondo ...

“Esagerata”. Serena Garitta - forme esplosive e tutti in mostra : l’ex gieffina è bollente : Serena Garitta è sempre bellissima. l’ex gieffina che con le sue forme prosperose fece innamorare gli italiani continua a farli sognare. Un post è bastato per mandare tutti in estasi. Serena Garitta si è presentata sui social con uno scatto in pieno stile Halloween. L’anno scorso ad Halloween ero un po’ troppo sexy … tranquilli, stasera non correrò questo rischio! In arrivo direttamente dagli anni ’80 KISS ME LICIA zombie.”, scrive. C’è chi però ...