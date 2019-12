Serena Enardu “sono stata dal medico | esperienza da brividi”

Serena Enardu : “Sono stata dal medico…”. L’esperienza “da brividi” e l’amara scoperta : Serena Enardu e quell’episodio spiacevole. Il racconto su Instagram. Serena Enardu è diventata famosa nel 2007 quando ha partecipato a Uomini e donne. Serena voleva trovare l’uomo della sua vita tramite il programma di Maria De Filippi. Ma le cose non sono andate come sperava. Classe 1976, sarda, Serena Enardu aveva perso la testa per Giovanni Conversano. Ma la loro storia fu tutto un tira e molla. Tra l’altro a puntare lo stesso corteggiatore ...

Serena Enardu - l’ultima foto è super sexy ma a qualcuno proprio non va giù : “Ne hai di coraggio!” : Temptation Island Vip non ha portato fortuna alla storia d’amore di Serena Enardu e Pago. Dopo quasi 7 anni d’amore la ex tronista di Uomini e Donne e il cantante si sono detti addio. Una rottura dolorosa e a quanto pare definitiva che ha riempito le pagine del gossip per settimane. Pochi giorni fa Serena, che non ha mai nascosto di aver preso quella decisione di troncare con molto dispiacere e che non ha risposto a nessun attacco aveva fatto ...

Serena Enardu - 2 mesi fa l’addio a Pago e ora una foto pazzesca : il top è scollatissimo : A conti fatti sono già passati 2 mesi dall’addio tra Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip. Ma la curiosità dei fan resta alta e così la ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rispondere alle tante domande che riceve quotidianamente attraverso le Storie di Instagram. “Sto bene, in questo periodo sono concentratissima su Tommaso (suo figlio, ndr) – dice Serena – Adesso sono molto presa con lui. Mi piace questo periodo, mi piace ...

Serena Enardu confessa : "Mi sveglio col malumore" : Per spiegare la sua assenza dai social Serena Enardu è intervenuta su Instagram allo scopo di rassicurare i fan: “Ieri sono un po’ sparita. Ieri mattina sono stata fuori con mio figlio per un servizio fotografico, poi siamo tornati a casa e abbiamo mangiato qualcosa al volo. Dopo lui si è messo a fare i compiti e io mi sono addormentata”.La ex fidanzata di Pago, protagonista con lui di Temptation Island Vip, docureality a causa del quale è ...

Serena Enardu : “Sono di malumore - è un periodo particolare. Ho in testa mille pensieri” : Serena Enardu non è ancora riuscita a mettersi alle spalle quanto è accaduto a “Temptation Island Vip”. Benché siano trascorsi mesi dalla fine delle registrazioni del docu-reality di Canale5, l’ex tronista sostiene di alternare ancora momenti di quiete a momenti di forte tensione, scaturiti dalla decisione di tornare single e chiudere la lunga relazione con il cantante che l’ha accompagnata nel corso degli ultimi 7 anni. “Ieri sono un po’ ...

Serena Enardu - ironie : situazione di ‘letto’ e scelta sulle foto con Pago : Serena Enardu, nel segno dell’ironia: situazione di ‘letto’, il rapporto tra Pago e Tommy, e la scelta sulle foto con il musicista Come sta Serena Enardu? Dopo Temptation Island Vip sono in molti a chiedersi come procedono le cose per l’ex tronista, che ha chiuso in mondovisione la relazione con Pago. Peccato che tra i […] L'articolo Serena Enardu, ironie: situazione di ‘letto’ e scelta sulle foto con ...

Serena Enardu contro gli hater : Siete peggio di un carciofo nel cu.... : Non c’è pace per Serena Enardu che, dopo una battuta sui social, è stata pesantemente criticata da alcuni utenti della rete che l’hanno accusata di aver utilizzato termini dispregiativi nei confronti della Puglia e dei pugliesi. Dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip e la fine della relazione con il cantante Pago, la Enardu è spesso finita nel mirino degli hater che non hanno perso occasione per esprimere giudizi violenti e ...

Pago a cena con il figlio di Serena Enardu - : Luana Rosato Pago non rinuncia al rapporto con il figlio di Serena Enardu e, nonostante la storia d'amore con la ex tronista sia finita dopo Temptation Island Vip, il cantante e il giovane Tommaso continuano a frequentarsi La fine della relazione tra Pago e Serena Enardu sembra non aver cambiato i rapporti tra il cantante e il figlio della ex compagna, Tommaso. Come raccontato dal giovane, infatti, lui e Pago si sono concessi una ...