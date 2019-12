Selvaggia Lucarelli | lo spaventoso racconto | “Ho rischiato di morire”

velvetgossip

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) In una inaspettata e sincera confessione via social,ha deciso di rivelare ai suoi fan un episodio tra i più duri della sua vita. Per la prima volta, la blogger e giornalista ha dunque affrontato una terribile esperienza vissuta esattamente ventisei anni fa, il 4 dicembre del 1993. Proprio in quella data, l’allora giovanissimaandò ad un passo dalla morte, sopravvivendo per miracolo ad unoincidente stradale. “I primi giorni di dicembre mi ricordano sempre quella notte in cui non morii per un soffio“, ha spiegato via Facebook. Il terribile incidente di ventisei anni fa che quasi uccise la giovanecon il ragazzo: ilsui social Il retroscena delvede l’allora diciannovenneimpegnata a lavorare in un locale sulla via Aurelia. Allora residente a Roma, la fatidica notte ...

