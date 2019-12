Selvaggia Lucarelli incidente quasi mortale | “La testa zuppa di sangue” il drammatico post

Selvaggia Lucarelli : “Hoara Borselli da Miss a opinionista politica” : Selvaggia Lucarelli ha preso pesantemente di mira Hoara Borselli , oggi opinionista del talk politico “Quarta Repubblica” su Rete 4, condotto da Nicola Porro. L’ex compagna di Walter Zenga è anche presente a “Non è l’Arena” da Massimo Giletti su La7, ma la sua nuova attività in tv ha scatenato diverse polemiche. Per esempio Nanni Delbecchi, dalle pagine del “Fatto Quotidiano”, ha aspramente criticato tale scelta, mentre Porro ha ...

Da Miss Malizia ai talk politici - l'affondo di Selvaggia Lucarelli a Hoara Borselli : Dopo un articolo più o meno discutibile di Nanni Delbecchi su Il Fatto Quotidiano sulla partecipazione di Hoara Borselli ai colloqui politici , è esplosa la controversia sull'attrice e soubrette, che nelle ultime settimane è spesso ospite di Nicola Porro in Quarta Repubblica come commentatore. Il giornalista e presentatore hanno parlato direttamente della questione, convocando Selvaggia Lucarelli , una delle penne simboliche di Fatto Quotidiano: ...

Selvaggia Lucarelli e gli auguri al fidanzato Lorenzo : «Sei meraviglioso e abbagliante...» : Selvaggia Lucarelli sceglie (anche) i social per fare gli auguri di compleanno al fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Leggi anche > Ed Sheeran e il cameo in Star Wars: «Ecco chi...

Daniela Martani parla di Fedez - Selvaggia Lucarelli interviene : è lite : Daniela Martani parla di Fedez a La Vita in Diretta, interviene Selvaggia Lucarelli e scoppia la lite Oggi lo studio de La Vita in Diretta si è letteralmente acceso. Lorella Cuccarini ha infatti ospitato Daniela Martani per parla re di quello che è successo con Fedez . Proprio ieri, il rapper italiano è apparso sui social molto […] L'articolo Daniela Martani parla di Fedez , Selvaggia Lucarelli interviene : è lite proviene da Gossip e Tv.

Siffredi replica a Selvaggia Lucarelli : 'Ciò che faccio non è il male - non siate ipocriti' : Uno, Rocco Siffredi, 55 anni, è il re del cinema a luci rosse. L'altra, Selvaggia Lucarelli, 45 anni, è una nota blogger, opinionista e polemista, sempre pronta a castigare con note al vetriolo i personaggi celebri. Tra i due non sono mancati attriti: ad esempio nel 2014 quando, in un 'gioco' radiofonico ospite a La zanzara, lui la paragonò a un agnellino dietro una corazza aggressiva, preferendole ipoteticamente tra le lenzuola l'allora ...