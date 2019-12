ilgiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Sandra Rondini Per la prima volta la giornalista e opinionista tv ha rivelato di averdiin un terribile incidente stradale avvenuto nel 1993 vicino Roma, mentre tornava a casa con il fidanzato dopo aver lavorato in discoteca In un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook,ha per la prima volta rivelato di essere stata a un passo dalla morte esattamente 26fa, il 4 dicembre del 1993 quando si salvò per miracolo dopo un terribile incidente stradale avvenuto vicino Roma.non era sola. Accanto a lei a condividere quella brutta esperienza c’era Gianluca, il fidanzato dell’epoca. “I primi giorni di dicembre - ha scrittoall’inizio del suo racconto - per mesempre malinconici perché evocano quel giorno di tantifa - il 4 dicembre 1993 - in cui nonmorta per un soffio. Per quel soffio che è solo ...

Italia_Notizie : Selvaggia Lucarelli: “A 19 anni ho rischiato di morire, sono viva per miracolo” - KontroKulturaa : Selvaggia Lucarelli incidente quasi mortale: 'La testa zuppa di sangue' il drammatico post - - notizieit : Selvaggia Lucarelli: “Hoara Borselli da Miss a opinionista politica” -