Sedano | proprietà | calorie | benefici | come mangiarlo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il, un giocatore di squadra che ha preso il posto del protagonista. Un ortaggio che, per tanto tempo, è stato relegato a ingrediente per il soffritto e a crudité da pinzimonio, ora è stato rivalutato, e non soltanto per le sue indiscutibili proprietà benefiche, ma anche per il suo aroma intenso. «È difficile portarlo al centro dello spettacolo, ma dietro le quinte è ovunque», aveva dichiarato, al New York Times, Ignacio Mattos, chef e proprietario di Estela, Flora Bar e Café Altro Paradiso a New York City. L'elisir dei vip La sua nuova fama è piuttosto recente. «L'anno scorso abbiamo registrato un enorme aumento dei consumi perché una delle Kardashian (Kim, ndr) ha iniziato a spremerlo e a metterlo su Instagram», ha dichiarato Jake Willbrandt, un coltivatore americano didi quinta generazione. ...

