Secondo Ninja Fortnite e gli eSport sono più difficili della NFL | il web deride il

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Lo streamer online più famoso al mondo è stato ampiamente deriso per aver suggerito che giocare aè più difficile che competere nel football americano di alto livello.Tyler "" Blevins, che ha raggiunto quota $ 10 milioni giocando ai videogiochi nel 2018, ha difeso la sua opinione affermando che i videogiochi comecontengono molte più sfumature e complessità rispetto agli sport tradizionali."Non capirò mai come i college e le squadreNFL consentano di giocare ad atleti che ... non sanno calciare", ha scrittoin un tweet cancellato.Leggi altro...

