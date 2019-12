Scopre il tradimento del marito da una recensione gastronomica sul giornale | come ha fatto

newscronaca.myblog

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)ildeldalladi un ristorante. La donna tradita stava leggendo la rubrica settimanale del critico gastronomico Tom Sietsema sul Washington Post, quando ha notato nella foto pubblicata dall’editor suoa cena con un’altra donna. A raccontare quello che è successo è stata la donna stessa che ha scritto al critico una serie di messaggi che l’uomo ha poi ricondiviso. «Grazie Tom. La tua ultima criticaè accompagnata da una foto di mioa cena con una donna che non sono io. Messo di fronte alle prove fotografiche, ha confessato di avere una relazione. Ho pensato che ti saresti divertito conoscendo il ruolo che hai interpretato in questo dramma. Il tutto è avvenuto nel giorno del Ringraziamento, ti sono grata per aver denunciato un infedele». Inizialmente il critico ha pensato fosse uno scherzo, ma approfondendo ...

