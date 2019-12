Scoperto il primo pianeta gigante intorno ad una nana bianca | ma sta evaporando | il

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Utilizzando il Very Large Telescope dell’ESO, i ricercatori hannoper la prima volta le prove di unassociato ad una. Ilorbita la calda(i resti di una stella simile al sole) a distanza ravvicinata, spogliandosi della sua atmosfera e formando un disco di gasalla stella. Questo sistema unico indica come potrebbe essere il nostro sistema solare in un lontano futuro. Lo studio, pubblicato su Nature, che ha portato a questa scoperta è stato guidato dal ricercatore Boris Gänsicke dell’University of Warwick (Regno Unito). Il team ha esaminato circa 7.000 nane bianche osservate dallo Sloan Digital Sky Survey e hache una era diversa dalle altre. Analizzando le leggere variazioni nella luce della stella, hanno trovato tracce di elementi chimici in quantità che gli scienziati non avevano mai osservato prima in una ...

