Sciopero aerei 13 dicembre | voli a rischio per Alitalia | Air Italy e EasyJet

Sciopero treni e aerei : venerdì 13 dicembre possibili disagi per chi vola : Nel mese di dicembre, caratterizzato dal periodo pre-natalizio e delle altre festività di fine anno, si registrano, come avvenuto negli anni precedenti, poche agitazioni sindacali, che non dovrebbero causare disagi significativi. Peraltro, sia per chi dovrà prendere dei treni o degli aerei gli scioperi programmati a breve distanza temporale, ragion per cui è particolarmente interessante analizzare nel dettaglio le giornate di Sciopero a ...

Sciopero 29 novembre 2019 : treni - taxi e aerei. Le fasce garantite : Sciopero 29 novembre 2019: treni, taxi e aerei. Le fasce garantite Giornata intensa quella di oggi venerdì 29 novembre 2019, visto lo Sciopero generale indetto dal sindacato USB. Il settore maggiormente colpito è quello del trasporto ferroviario: i pendolari dovranno ancora una volta vedersela con le bizze del trasporto pubblico, ma per loro ci saranno delle fasce orarie garantite in cui i treni circoleranno regolarmente. Se ieri è stata la ...

Sciopero aerei 25 novembre - 137 voli Alitalia cancellati : come effettuare cambio e rimborso : L'elenco dei 137 voli cancellati da Alitalia dalle 13 alle 17 di oggi, lunedì 25 novembre, in occasione dello Sciopero di quattro ore promosso dai maggiori sindacati del comparto. La compagnia, per ridurre i disagi ai passeggeri, ha lanciato un piano straordinario, per cui chi ha acquistato un biglietto potrà cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto fino al 2 dicembre.Continua a leggere

Sciopero - stop agli aerei : Alitalia cancella 137 voli : Giorgia Baroncini La protesta di domani, 25 novembre, è stata indetta da tutte le maggiori sigle sindacali del comparto aereo. Alitalia ha già annunciato che terrà al suolo 137 voli Giornata di Sciopero nei cieli domani, lunedì 25 novembre. Chi si sposterà in aereo infatti potrebbe riscontrare alcuni forti disagi a causa di uno Sciopero del settore. Lo Sciopero La protesta di domani è stata indetta da tutte le maggiori sigle ...

Sciopero aerei 25 novembre : fermo del personale di Alitalia e voli a rischio : Lo scorso 25 ottobre c’è stato lo Sciopero generale proclamato dall’Unione Sindacale di Base, che ha coinvolto anche il settore dei trasporti. Per quanto riguarda il comparto aereo, si è registrata una massiccia adesione da parte dei lavoratori, che ha portato alla cancellazione di numerosi voli di Alitalia. La compagnia aerea aveva sottovalutato l’agitazione del personale navigante, che tornerà nuovamente a protestare tra qualche settimana. In ...

Sciopero generale 25 ottobre 2019 : bus - treni e aerei a rischio. Gli orari garantiti : Trasporti e non solo, anche scuola e sanità: questo 25 ottobre sarà un venerdì complicato in tutta Italia, con la protesta che riguarda diversi settori, sia nel privato che nel pubblico. I disagi maggiori sicuramente a Roma, dove alla protesta nazionale si aggiungerà quella locale dei lavoratori delle società partecipate del Comune.Continua a leggere

Sciopero del 25 ottobre : coinvolti treni - autobus - aerei e scuola : Si preannuncia un venerdì nero quello del 25 ottobre, a causa di un nuovo Sciopero che interesserà diversi settori. In tutta Italia, infatti, sono previste delle agitazioni e delle proteste che riguarderanno il trasporto pubblico, tra cui gli autobus e i treni ma anche la scuola e la sanità. La situazione potrebbe essere particolarmente tesa a Roma, dove si rischia una vera e propria paralisi della Capitale. Come in tutti gli scioperi che si ...

Venerdì di Sciopero generale Bus - treni - aerei : cosa si ferma Roma rischia la paralisi : Il 25 ottobre prevista l’astensione in diversi settori. Disagi in particolare per i trasporti. A Roma la protesta dei dipendenti delle società partecipate

Sciopero generale 25 ottobre - venerdì nero : bus - treni e aerei a rischio : Trasporti e non solo, sarà un venerdì nero in tutta Italia, con la protesta che riguarda diversi settori, sia nel privato...

Venerdì di Sciopero generale Bus - treni - aerei : cosa si ferma E Roma rischia la paralisi : Il 25 ottobre prevista l’astensione in diversi settori. Disagi in particolare per i trasporti. A Roma la protesta dei dipendenti delle società partecipate

Sciopero aerei 25 ottobre : cancellati 240 voli Alitalia - disagi anche per chi viaggia con Ryanair : Duecentoquaranta voli Alitalia sia su tratte nazionali che internazionali programmati per domani, venerdì 25 ottobre, sono stati preventivamente cancellati dalla compagnia aerea a causa degli scioperi previsti dei controllori di volo e nel trasporto aereo. disagi anche per i viaggiatori Ryanair.Continua a leggere