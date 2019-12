Sci Alpino | Risultato prima prova Discesa Beaver Creek | miglior tempo dell’americano

Sci Alpino - le favorite per la Coppa del Mondo di superG : Sofia Goggia prova ad insidiare Mikaela Shiffrin - tante le outsider : Domenica si disputerà il primo super-G della stagione a Lake Louise. Una specialità che vede una foltissima concorrenza nella lotta per la Coppa. Un titolo che lo scorso anno ha conquistato Mikaela Shiffrin e l’americana si presenta come la grande favorita anche in questa stagione, ma, come detto, le avversarie non mancheranno, già a partire dalla gara canadese. Chi proverà a mettere fine al regno di Shiffrin è sicuramente Sofia Goggia. La ...

Sci Alpino : Madonna di Campiglio si prepara alla 3Tre : Madonna di Campiglio si appresta ad accogliere i grandi eventi sportivi del 2020. Il primo in calendario è la tappa della Coppa del Mondo di Sci alpino sul celebre Canalone Miramonti. La spettacolare gara in notturna quest’anno porta con sé una grande novità, complice il nuovo calendario. La 3Tre ha infatti perso la sua storica collocazione pre natalizia per essere fissata l’8 gennaio: “Prima di Natale la nostra gara si sarebbe ...

Sci Alpino - Sofia Goggia : “Sono concentrata sul mio percorso e sono pronta alle gare della velocità in Canada” : Prima delle gare canadesi della Coppa del Mondo femminile di sci alpino, che nel fine settimana prevedono a Lake Louise due discese libere ed un supergigante, Sofia Goggia ha rilasciato un’intervista a “La Stampa“, nella quale ha parlato delle aspettative per la stagione appena iniziata. Una nuova Sofia Goggia ci attende in questa stagione, con una parola d’ordine: “La consapevolezza. L’ho cercata e trovata. ...

Sci Alpino - le favorite per la Coppa del Mondo di discesa : duello atteso tra Sofia Goggia ed Ilka Stuhec. Ma Shiffrin… : Da Lake Louise comincia la stagione della velocità anche nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Soprattutto in discesa è prevista una battaglia veramente straordinaria, perchè sono molte le atlete che possono competere per conquistare la Coppetta di specialità. Le due principali favorite sono Sofia Goggia ed Ilka Stuhec, che hanno vinto rispettivamente il trofeo nel 2018 e nel 2017. L’italiana e la slovena, in una speciale griglia ...

Sci Alpino - le favorite per la Coppa del Mondo di discesa : duello atteso tra Sofia Goggia ed Ilka Stuhec. Ma Shiffrin… : Da Lake Louise comincia la stagione della velocità anche nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Soprattutto in discesa è prevista una battaglia veramente straordinaria, perchè sono molte le atlete che possono competere per conquistare la coppetta di specialità. Le due principali favorite sono Sofia Goggia ed Ilka Stuhec, che hanno vinto rispettivamente il trofeo nel 2018 e nel 2017. L’italiana e la slovena, in una speciale griglia ...

Sci Alpino - Risultato prima prova Discesa Lake Louise : Kajsa Vickhoff Lie ed Alice McKennis in testa a pari merito. Quinta Sofia Goggia : Sorpresa nella prima prova della Discesa libera femminile di Lake Louise. In testa alla classifica a pari merito hanno chiuso l’americana Alice McKennis e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che hanno stabilito entrambe il miglior tempo di 1’52”54. Terza posizione per un’ottima Mikaela Shiffrin, staccata di 17 centesimi dalla coppia di testa. Alle spalle dell’americana ci sono due delle sue principali rivali, ma che ...

Sci Alpino - Dominik Paris a caccia del podio a Beaver Creek : gare in tv su Rai Sport : Il prossimo week-end vedrà i campioni dello sci alpino sfidarsi sulle nevi di Beaver Creek, in Colorado, che ospiterà una nuova tappa della Coppa del Mondo maschile. Sarà un fine settimana di gare molto intenso, visto che andranno in scena le due discipline veloci e anche una delle discipline tecniche. Le competizioni inizieranno venerdì 6 dicembre alle ore 18.45 italiane con il SuperG. Spazio poi alla discesa libera, che si svolgerà sabato 7 ...

Sci Alpino - i precedenti dell’Italia a Beaver Creek. Dai successi di Ghedina e Marsaglia - passando per i podi di Fill - Paris e Rocca : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 è pronta a fare tappa in Colorado. Si correrà, per quanto riguarda il Circo bianco al maschile, sulla Birds of Prey, celebre pista di Beaver Creek (Stati Uniti). Il tratto conclusivo, chiamato Golden Eagle, è utilizzato per gare di gigante e slalom, mentre la pista nella sua interezza ospita prove di discesa libera e di supergigante. Tra queste, dal 1997 ad oggi, abbiamo vissuto diversi successi e ...

Sci Alpino - Coppa Europa Trysil 2019 : bis di Fabian Wilkens Solheim nel gigante davanti a Tommaso Sala e Roberto Nani : Fabian Wilkens Solheim concede il bis e vince anche il gigante odierno di Trysil (Norvegia) valevole per la Coppa Europa 2019/2020 di sci alpino. Il padrone di casa ha dominato la prima discesa in 58.51, gestendo al meglio la seconda, per un tempo complessivo di 1:55.86. Alle sue spalle, a distacchi notevoli, due azzurri. Secondo, infatti, si piazza Tommaso Sala a 72 centesimi (dopo una rimonta di 3 posizioni nella seconda manche) mentre è terzo ...

Sci Alpino - ‘Slalom Parallelo’ Varettoni-Alfieri : “Slalom donne - urge una riflessione. Shiffrin - nelle altre discipline trova concorrenza. Paris? Presto per sognare. Ma Luc Alphand…” : La terza tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 è andata in archivio, nello sci alpino, tra Killington (donne) e Lake Louise (uomini). Se per la classifica generale regna una certezza (Shiffrin), da una parte, e il totale equilibrio almeno per ora (uomini), dall’altra, resta la sensazione che in tutte le specialità diverse dallo slalom Mikaela avrà un po’ più di concorrenza, mentre Dominik Paris prova a confermare l’obiettivo di ...

Sci Alpino - Coppa Europa Funesdalen 2019 : Jessica Hilzinger fa doppietta nello slalom - ancora settima Marta Rossetti : Jessica Hilzinger non si ferma più e vince anche lo slalom odierno di Funesdalen (Svezia) valevole per la Coppa Europa 2019-2020 di sci alpino. La tedesca, grazie ad una splendida seconda manche (47.80) rimedia alla prima (48.65) e chiude con il tempo complessivo di 1:36.45. Seconda posizione a 28 centesimi per la britannica Charlie Guest, mentre completa il podio la svedese Elsa Fermback a 44. Quarta posizione per un’altra svedese, Sara ...

Sci Alpino - i precedenti dell’Italia a Lake Louise : 7 successi e 19 podi totali azzurri sulla Men’s Olympic Downhill : La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta a fare tappa a Lake Louise, nello stato dell’Alberta in Canada, tappa ormai imperdibile del calendario. Si correrà, come tradizione, sulla celebre Men’s Olympic Downhill una pista che propone prove di discesa libera e supergigante, sia maschili sia femminili, a partire dalla stagione 2001-2002. Per l’Italia si tratta di uno dei luoghi con i migliori ricordi nel recente passato. ...

Sci Alpino - le sorelle Nicol e Nadia Delago : talenti naturali da affiancare a Sofia Goggia nella velocità : Dopo due giganti e due slalom, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino avrà a Lake Louise il suo primo fine settimana dedicato completamente alle prove veloci. L’Italia si presenta con grandi ambizioni e con una squadra sicuramente molto competitiva. Ovviamente Sofia Goggia attira su di sé quasi tutti i fari dell’attenzione, ma ci sono due sorelle pronte a recitare un ruolo da protagoniste. Si parla di Nicol e Nadia Delago, in ...

Sci Alpino - iniziata la riabilitazione per Roberta Melesi : i tempi di recupero sono stimati in due mesi : Completati gli accertamenti, la sciatrice azzurra ha cominciato la fase riabilitativa che dovrebbe permetterle di tornare in pista tra due mesi Roberta Melesi ha completato gli esami strumentali ai quali è stata sottoposta dalla Commissione Medica in seguito alla caduta nel corso di un allenamento di gigante a Copper, negli Stati Uniti. La lecchese, entrata per la prima volta in carriera nelle trenta in Coppa del mondo nel gigante di ...