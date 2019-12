Sci alpino | le favorite per la Coppa del Mondo di superG | Sofia Goggia prova ad insidiare

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Domenica si disputerà il primo super-G della stagione a Lake Louise. Una specialità che vede una foltissima concorrenza nella lotta per la. Un titolo che lo scorso anno ha conquistato Mikaela Shiffrin e l’americana si presenta come la grande favorita anche in questa stagione, ma, come detto, le avversarie non mancheranno, già a partire dalla gara canadese. Chi proverà a mettere fine al regno di Shiffrin è sicuramente. La bergamasca ha sicuramente maggiori possibilità in discesa libera, ma anche in super-G l’azzurra punta ad essere molto competitiva. Una specialità nella qualedeve trovare continuità di risultati, specialmente in quelle piste più tecniche, dove l’americana ha sicuramente qualcosa in più rispetto all’italiana. Lo scorso anno Shiffrin ha vinto con 350 punti contro i 303 dell’austriaca Nicole Schmidhofer, che come in ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Sci. #Imbrogno, i 40 anni di sci in #Canada di un calabrese: “Che festa per #Tomba” - IacBarlotti : RT @Radio1Sport: ??@BassinoMarta a #IlCaffèdiRadio1Sport con @LucaCesaretti e @IacBarlotti: 'La mia prima vittoria in Coppa del mondo? Ho pr… - LucaCesaretti : RT @Radio1Sport: ??@BassinoMarta a #IlCaffèdiRadio1Sport con @LucaCesaretti e @IacBarlotti: 'La mia prima vittoria in Coppa del mondo? Ho pr… -