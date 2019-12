Schiacciato tra motrice e rimorchio | muore operaio 53enne

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Teramo - E' morto subito dopo il ricovero in ospedale, l'di 53anni, che nella tarda serata di ieri era incorso in un incidente sul lavoro. L'uomo, Giovanni Palestrini, originario di Grottamare, dipendente di una ditta di logistica, ieri sera mentre era intento ad agganciare ladel camion con il, per cause ancora da determinare, è rimastotra i due mezzi. Immediatamente soccorso e trasportato presso l'ospedale di Teramo, purtroppo è deceduto subito dopo il suo arrivo. Sulle cause che hanno portato al tragico incidente hanno aperto le indagini i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica. leggi tutto

