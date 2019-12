Sassuolo Perugia | le parole di Oddo | «Ora guardiamo al campionato»

DIRETTA/ Sassuolo Perugia - risultato finale 1-2 - : Bourabia non basta - De Zerbi KO : DIRETTA Sassuolo Perugia streaming video Rai risultato finale 1-2. Neroverdi sconfitti a sorpresa nella sfida di Coppa Italia per il quarto turno.

Diretta/ Sassuolo Perugia - risultato 0-2 - streaming Rai : gli emiliani accelerano! : Diretta Sassuolo Perugia streaming video Rai: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Coppa Italia per il quarto turno.

Coppa Italia : il Perugia elimina il Sassuolo - sfiderà il Napoli : Colpo grosso del Perugia che elimina il Sassuolo in Coppa Italia e sarà il prossimo avversario del Napoli Un Sassuolo al di sotto delle proprie possibilità e in formazione rimaneggiata viene sconfitto per 1-2 dal Perugia ed eliminato al quarto turno di Coppa Italia. Agli ottavi ci vanno gli umbri che annullano la categoria di differenza, a gennaio il Grifo se la vedrà contro il Napoli al San Paolo. Il Perugia parte subito forte, nella prima ...

Coppa Italia - i risultati del quarto turno : il Perugia batte il Sassuolo : Coppa Italia, i risultati del quarto turno. Fiorentina senza problemi, avanti con fatica Cremonese e Genoa. Out Ascoli ed Empoli. ROMA – Coppa Italia, i risultati del quarto turno. Avanti senza problemi la Fiorentina che, trascinata da un Benassi in grande forma, supera 2-0 il Cittadella. La Cremonese si regala Lazio battendo l’Empoli mentre il Genoa in rimonta supera 3-2 l’Ascoli. Coppa Italia, il resoconto del quarto ...

PAGELLE Sassuolo Perugia : Fulignati gigante - Traoré spreca VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20: PAGELLE Sassuolo Perugia Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Sassuolo e Perugia, valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. TOP: Fulignati FLOP: Mazzitelli VOTI Sassuolo (3-4-2-1): Russo 6; Piccinini 6 (86′ Pellegrini SV), Obiang 5,5, Peluso 6; Muldur 6,5, Duncan 6, Bourabia 6, Tripaldelli 6 (58′ Rogerio 6); ...

Sassuolo Perugia 1-2 LIVE : cronaca e tabellino : Al Mapei Stadium, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Sassuolo e Perugia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Perugia si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. Sintesi Sassuolo Perugia 10′ Gol di Mazzocchi – Calcio d’angolo dalla sinistra e colpo di testa vincente di ...

Sassuolo-Perugia - gli highlights della Coppa Italia – VIDEO : Sassuolo-Perugia, gli highlights della Coppa Italia – VIDEO highlights Sassuolo Perugia| E’ terminato il match tra Sassuolo e Perugia, match valevole per la Coppa Italia. Si sono sfidate le due squadre in una sfida bella ed entusiasmante. Andiamo a vedere come è finita, ecco gli highlights del match. Gli highlights Sassuolo-Perugia L'articolo Sassuolo-Perugia, gli highlights della Coppa Italia – VIDEO proviene da ...

Coppa Italia - impresa del Perugia : 1-2 contro il Sassuolo e pass per gli ottavi di finale : Si è concluso il primo match di oggi valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, la competizione entra sempre di più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Alle 15 sono scese in campo Sassuolo e Perugia, risultato clamoroso con la vittoria e qualificazione ospite, eliminata la squadra di De Zerbi nonostante la differenza di tasso tecnico, ricordiamo che il Perugia disputa il campionato ...

LIVE – Sassuolo-Perugia 1-2 : Coppa Italia, i risultati del quarto turno. Fiorentina senza problemi, avanti con fatica Cremonese e Genoa. Out Ascoli ed Empoli. ROMA – Coppa Italia, i risultati del quarto turno. Avanti senza problemi la Fiorentina che, trascinata da un Benassi in grande forma, supera 2-0 il Cittadella. La Cremonese si regala Lazio battendo l’Empoli mentre il Genoa in rimonta supera 3-2 l’Ascoli. Coppa Italia, il resoconto del quarto ...

Sassuolo Perugia 1-2 LIVE : la riapre Bourabia : Al Mapei Stadium, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Sassuolo e Perugia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Perugia si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. Sintesi Sassuolo Perugia 10′ Gol di Mazzocchi – Calcio d’angolo dalla sinistra e colpo di testa vincente di ...

Sassuolo Perugia 0-2 LIVE : gol annullato a Capone : Al Mapei Stadium, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Sassuolo e Perugia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Perugia si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. Sintesi Sassuolo Perugia 10′ Gol di Mazzocchi – Calcio d’angolo dalla sinistra e colpo di testa vincente di ...

DIRETTA/ Sassuolo Perugia - risultato 0-2 - streaming Rai : ci prova Nicolussi! : DIRETTA Sassuolo Perugia streaming video Rai: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Coppa Italia per il quarto turno.

Sassuolo Perugia 0-2 LIVE : Duncan sfiora la rete : Al Mapei Stadium, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Sassuolo e Perugia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Perugia si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. Sintesi Sassuolo Perugia 10′ Gol di Mazzocchi – Calcio d’angolo dalla sinistra e colpo di testa vincente di ...

Sassuolo Perugia 0-2 LIVE : INIZIO SECONDO TEMPO : Al Mapei Stadium, il quarto turno della Coppa Italia 2019/20 tra Sassuolo e Perugia: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Perugia si affrontano nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2019/20. Sintesi Sassuolo Perugia 10′ Gol di Mazzocchi – Calcio d’angolo dalla sinistra e colpo di testa vincente di ...