Santa Colomba | nasce il concorso ‘Abbellisci la tua casa o il tuo presepe’

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Comitato di Quartiere e l’Associazione Socio Culturale S.organizzano per questo Natale 2019 il primo‘Abbellisci la tuao il tuo presepe’. A tale iniziativa sono invitati tutti i residenti nella zona S.iscrivendosi gratuitamente alla manifestazione che prevede l’abbellimento della propria abitazione con addobbi natalizi o la realizzazione di presepi secondo la tradizione. Una commissione si farà carico di passare per ogni iscritto fotografando l’abbellimento esterno o il presepe. La manifestazione prenderà il via il giorno 8 dicembre in concomitanza anche con la Festività dell’Immacolata Concezione che è la Madonna cui è dedicata anche la Parrocchia della zona. Il tutto, poi, sarà esposto in una serata evento che si terrà presso la sede dell’Associazione Socio Culturale S.il giorno ...

