Sanremo Giovani | Amadeus “prende” la serata a Marco Liorni | ma per lui arriva un nuovo

Marco Liorni perde la conduzione di Sanremo Giovani. La scelta di Amadeus : Sanremo Giovani, Marco Liorni escluso dalla conduzione: Amadeus presenterà personalmente la serata E’ stato TvBlog a lanciare la notizia dell’esclusione di Marco Liorni dalla conduzione della serata finale di Sanremo Giovani, in onda su Rai1 giovedì 19 dicembre. Come scritto tempo fa da tutti i siti di televisione, compreso il nostro, la Rai pare infatti avesse pensato a Marco Liorni per la serata in questione, anche se da subito si ...

I retroscena di Blogo : Amadeus avoca a sè Sanremo Giovani (con Luca e Paolo) per Marco Liorni un numero zero : Per un Amadeus che avoca a sè anche la conduzione di Sanremo giovani, c'è un Marco Liorni -a cui la rete aveva pensato per la guida della serata del 19 dicembre in diretta su Rai1- che è al lavoro per un numero zero di una nuova trasmissione televisiva. Per il conduttore di Italia si che ha carinamente ospitato nel suo programma del sabato pomeriggio le selezioni dei giovani partecipanti alla più importante kermesse canora nazionale, è in ...

Sanremo Giovani 2019 : cambia il conduttore? : Sanremo Giovani 2019: mancano poco più di due settimane alla finalissima dell’evento che permetterà a cinque cantanti di accedere alla sezione Nuove Proposte del Festival 2020. E’ di oggi la notizia, pubblicata in anteprima da Panorama.it, che il conduttore della serata non sarà Marco Liorni, come ipotizzato fino a qualche ora fa, ma un altro. Chi? Il conduttore di Italia Sì, che per quattro sabati ha presentato e svelato i ...

Sanremo Giovani a ItaliaSì! - anticipazioni di sabato 30 novembre : Oggi, sabato 30 novembre, va in onda alle 16.40 il terzo appuntamento di Sanremo Giovani a ItaliaSì, la gara dedicata agli aspiranti partecipanti del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Lo scorso sabato sono stati rivelati i primi cinque vincitori che hanno passato il turno, secondo il volere insindacabile della commissione tecnica, e che quindi parteciperanno alla fine del 19 dicembre in prima serata. Sanremo Giovani a ...

Piero Chiambretti a Blogo : "La Repubblica delle Donne - le novità - gli ascolti - Adrian e Sanremo Giovani" (video) : Riecco La Repubblica delle Donne, da questa sera su Rete 4 con Piero Chiambretti. Il padrone d casa promette un'esizione in continuità con quella precedente, ma gli innesti non mancano. Da Vittorio Feltri ad Antonella Elia, passando per Valeria Marini e Massimo Lopez nelle vesti della Monaca di Monza. "Non le chiamerei novità ma variazioni. Si gioca sulle parole, perché le parole sono importanti", dice Chiambretti a Blogo a margine della ...

Sanremo Giovani - ecco i primi cinque finalisti : promosso il figlio di Alessandro Gassmann - fuori a sorpresa Federica Abbate. Ascolti in lieve calo : Inizia a delinearsi la finalissima per accedere a Sanremo Giovani 2019 che si terrà al Teatro del Casinò di Sanremo il 19 dicembre in prima serata su RaiUno. È Tiziana Rivale con un paio di ballerini ad aprire il secondo appuntamento di “Sanremo Giovani a ItaliaSì!“, sempre sulla prima rete nazionale. Forse una decisione orientata a conquistare il pubblico del pomeriggio più âgé, dopo gli Ascolti di sabato scorso a 1.445.000 ...

Sanremo Giovani : i primi cinque finalisti : primi finalisti Sanremo Giovani La rosa di cantanti che gareggeranno nella serata finale di Sanremo Giovani del 19 dicembre comincia a delinearsi. Durante l’appuntamento odierno con Italia Sì, si sono infatti consumate cinque sfide che hanno decretato i primi cinque finalisti, votati dalla Giuria demoscopica e dalla Commissione musicale presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta da Claudio Fasulo, Leonardo De Amicis, Massimo ...

I nomi dei primi 5 finalisti di Sanremo Giovani in sfida il 19 dicembre : Ancora una sfida per i finalisti di Sanremo Giovani. I concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo si sono ritrovati sul palco di Italia Sì per una nuova selezione. Dopo la presentazione dei primi 10 nomi, il 23 novembre arrivano le sfide che decretano i primi 5 finalisti di Sanremo Giovani. A guidare la competizione è Marco Liorni, che il 19 dicembre sarà il conduttore della finale dalla quale ...

Sanremo Giovani 2019 - i primi 5 finalisti che accedono alla finalissima del 19 dicembre : Il secondo degli speciali di Italia Sì dedicati alla composizione del cast per la finalissima di Sanremo Giovani porta la fase finale della selezione nel vivo: iniziano le sfide. All'interno della puntata del 23 novembre del programma di Marco Liorni in onda ogni sabato su Rai 1 si consuma la prima fase delle sfide. Dieci dei venti semifinalisti si contendono i posti a disposizione per il 19 dicembre.Nella prima giornata di sfide, dieci ...

Sanremo Giovani a Italia Si la prima semifinale sabato 23 novembre : Sanremo Giovani a Italia Si la prima semifinale sabato 23 novembre Tempo di verdetti per i Giovani di Sanremo che si sfidano sabato 23 novembre dalle 16:40 nella prima semifinale durante Italia Si programma pomeridiano del sabato di Rai 1 condotto da Marco Liorni, che sarà poi alla guida della finale di Sanremo Giovani del 19 dicembre. I 10 cantanti conosciuti la scorsa puntata si sfideranno e soltanto 5 raggiungeranno la puntata finale. Nella ...

Amici - il clamoroso abbandono di Devil A : lascia Sanremo Giovani per Maria De Filippi : lascia Sanremo Giovani per Maria De Filippi. A poco meno di una settimana dall’inizio della fase eliminatoria, che porterà alla scelta di cinque delle otto nuove proposte che gareggeranno a Sanremo 2020, l’organizzazione della kermesse canora ha infatti dovuto provvedere alla sostituzione di Devil A

Devil A si ritira da Sanremo Giovani per Amici 19 : Devil A Nuova defezione a Sanremo Giovani 2019. A poco meno di una settimana dall’inizio della fase eliminatoria, che porterà alla scelta di cinque delle otto nuove proposte che gareggeranno a Sanremo 2020, l’organizzazione della kermesse canora ha infatti dovuto provvedere alla sostituzione di Devil A. Quest’ultimo ha scelto di ritirarsi dopo essere stato ammesso, lo scorso sabato, tra gli allievi della 19esima edizione di ...

DevilA entra nella scuola di Amici - ma è anche un semifinalista di Sanremo Giovani 2019 : verrà squalificato? : DevilA è(ra) uno dei 20 semifinalisti di Sanremo Giovani 2019 con il brano Disordine. Eppure sabato, durante la prima puntata di Amici 19, è entrato a far parte della scuola come concorrente... rinunciando alla 70esima edizione del Festival della canzone italiana? Il rapper 21enne di San Giuseppe Vesuviano non ha ancora preso una posizione pubblica, e nemmeno la Rai, ma a questo punto sembra inevitabile la squalifica di DevilA dalla gara ...

Amici 19 - tra i 17 allievi anche da Sanremo Giovani e X Factor. Polemica social sui testi violenti del rapper Skioffi : “Le tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi” : “Amici”, il talent show di punta di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi taglia il traguardo dei diciannove anni di messa in onda. Dati Auditel stabili e comunque alti per la prima puntata del programma. Ieri erano sintonizzati 3.157.000 spettatori e 20.9% di share, lo scorso anno ha raccolto 3.064.000 spettatori con il 21.2% di share. Già dalla prima puntata di presentazione della classe, il talent mette subito le cose in chiaro. Ci ...