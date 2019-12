San Fior | si stende sui binari e il treno lo travolge Ecco i convogli soppressi

L’Ocse “boccia” la scuola italiana : studenti non Sanno leggere - male in scienze. Ministro Fioravanti : “Dati preoccupanti” : Gli studenti italiani non sanno leggere. Hanno minori capacita' a comprendere un testo rispetto alla media dei Paesi Ocse, sono in linea con la media Ocse in matematica ma sono molto scarsi in scienze, dove hanno ottenuto un punteggio inferiore di ben 21 punti rispetto ai coetanei dei Paesi Ocse e di 13 punti rispetto alla precedente rilevazione in Italia. In cifre, solo il 5% degli studenti italiani raggiunge livelli di lettura "top": la metà ...

Napoli - pioggia di calcinacci a via Chiaia : sfiorati i pasSanti dello shopping di Natale : pioggia di calcinacci a via Chiaia, nel cuore di Napoli preso d'assalto da turisti e napoletani impegnati nello shopping di Natale. Poco dopo le 19.15, pezzi di calcinacci si sono staccati...

Riaffiorano problemi Banca Intesa Sanpaolo : servizio rallentato oggi 2 dicembre - il nostro test per alcuni utenti : Sembrano essere nuovamente attuali i problemi Banca Intesa Sanpaolo oggi 2 dicembre, considerando il fatto che alcuni utenti non riescono ad accedere alla pagina con la quale normalmente si interagisce coi propri contatti senza dover utilizzare il proprio smartphone. Parlare di down vero e proprio, al contrario di quanto avvenuto durante il mese di novembre, potrebbe essere avventato, ma possiamo quantomeno condividere l'esperienza maturata ...

Sport e solidarietà. “Campioni e Canzoni” 2019 : successo all’Ariston di Sanremo con la regia di Riccardo Magrini. Della Fiori con Tacconi e Sommariva campioni anche nel canto : Grande successo per “campioni e Canzoni”, evento andato in scena giovedì scorso 28 novembre al Teatro Ariston di Sanremo organizzato da Riccardo Magrini, telecronista di EuroSport, e Bruno Zanoni, ultima maglia nera del Giro d’Italia del ciclismo, che ha raccolto nel teatro più famoso d’Italia quasi mille persone per assistere alla gara, nell’insolita veste di cantanti, fra 14 dei più grandi campioni dello Sport, dalla medaglia d’oro ai ...

Calabria : recuperato uno Svasso piccolo alla periferia di San Giovanni in Fiore : Un esemplare di Svasso piccolo, curioso uccello acquatico, è stato recuperato dal signor Giovanni Ferrarelli in Sila, all’interno di uno spiazzale di un mobilificio alla periferia di San Giovanni in Fiore, nella località Olivaro. L’insolito rinvenimento è stato fatto ieri mattina. Il signor Ferrarelli, notata la visibile difficoltà del volatile ha immediatamente avvertito la Polizia Provinciale – distaccamento di San Giovanni in Fiore che ...

Ti ricordi… Il novembre dolce della Fiorentina che sconfisse lo United all’Old Trafford dopo aver fermato il Barça con la magia di BresSan : Sweet November. Fu dolcissimo il novembre di vent’anni fa per i tifosi della Fiorentina. Sì, quello del 1999, che cominciò bene e finì ancora meglio. Era la viola del Trap, di Batigol, di Rui Costa: una delle “sette sorelle”, con Cecchi Gori alla guida si ambiva a rompere il monopolio di Milan e Juventus in campionato. Ma se in Serie A quella squadra non ingranava, complice una campagna acquisti non proprio sontuosa, la Champions riservò ...

Calciomercato - testa a testa per Ibrahimovic : club di Genova attivi - dalla Premier busSano in casa Fiorentina : E’ iniziata la settimana che avvicina alla nuova giornata del campionato di Serie A, nel frattempo le dirigenze e non solo continua a muoversi sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare le rose per le prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Ibrahimovic – Si decide il futuro dell’attaccante Zlatan Ibrahimovic, dopo l’esperienza con i Galaxy lo svedese è alla ricerca ...

Anticipazioni Sanremo 2020 - tra i primi ospiti Tiziano Ferro e Fiorello : Cresce l'attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo 2020 che sarà presentata da Amadeus. In queste settimane la macchina organizzativa della kermesse musicale si sta muovendo per assicurare al pubblico uno show degno di nota, in occasione anche del 70esimo anniversario del Festival. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo punterà molto anche sugli ospiti che prenderanno parte alle cinque serata: tra questi è confermata la ...

Venezia - l’alta marea sfiora i 130 centimetri : turisti in una piazza San Marco allagata : L’alta marea a Venezia, preannunciata nei giorni scorsi, si è fermata a 127 centimetri a Punta della Salute Canal Grande, mentre ha superato quota 130 centimetri a Chioggia. Restano confermate le previsioni di acqua alta per domani, con un altro picco a 145 centimetri. Nelle immagini, la città allagata, coi turisti che camminano in piazza San Marco. L'articolo Venezia, l’alta marea sfiora i 130 centimetri: turisti in una piazza San ...

Pagelle e Highlights 12^ giornata : Cagliari-Fiorentina 5-2 - euro rossoblù - super Nainggolan! Inter-Verona 2-1 - Barella fa esplodere San Siro : Pagelle 12 giornata- Il 12° turno è già entrato nel vivo con la vittoria per 3-1 del Sassuolo ai danni del Bologna. Decide la doppietta di Caputo e gol di Boca. Per gli ospiti a segno Orsolini. Spicca la super sfida tra Juventus-Milan, con bianconeri freschi di qualificazione agli ottavi di Champions League e con […] L'articolo Pagelle e Highlights 12^ giornata: Cagliari-Fiorentina 5-2, euro rossoblù, super Nainggolan! Inter-Verona 2-1, ...

Pompieri morti ad AlesSandria - fiori e messaggi per le tre vittime all’esterno della caserma : Dalle prime ore di questa mattina tantissime persone stanno portando fiori, candele e messaggi davanti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria per rendere omaggio ai tre Pompieri morti questa notte nell’esplosione avvenuta in una cascina a Quargnento, nella provincia di Alessandria.Continua a leggere

Passaggio a livello in tilt - sfiorata tragedia nel SiracuSano : Tanta paura ma nessuna conseguenza a Noto nel Siracusano dove un Passaggio a livello è rimasto aperto nonostante i treni continuassero a transitare. Ha rischiato di essere investita una donna che riprendeva la scena con un telefonino cellulare dall'auto dove si trovava. L'autovettura si è fermata poco prima di essere presa in pieno dal treno in transito in contrada Mottava. Proprio nella stessa zona alcuni mesi fa una donna di 62 anni aveva ...

Commemorazione dei defunti - Florovivaisti : quasi 8 milioni comprano fiori - il più acquistato è il criSantemo : L’associazione dei Florovivaisti Italiani stima che quasi 8 milioni di italiani compreranno fiori nella ricorrenza dedicata ai defunti. Il lungo ponte di Ognissanti è tradizionalmente un periodo cruciale per la commercializzazione di fiori recisi e per i vivai uno dei maggiori picchi di lavoro dell’anno. Il fiore più acquistato, come ogni anno, sarà il crisantemo -si stima uno su due- da sempre associato al 2 novembre. La tradizione è nata ...