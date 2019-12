Salvini sul Mes cita la Madonna di Medjugorje | “Conte ha paura”

Sondaggio clamoroso - sul Mes gli italiani stanno con Conte : asfaltato Salvini : Tempo di lettura: 1 minutoIl Mes, ovvero la riforma del Fondo salva-stati dell’Unione europea, è l’argomento al centro del dibattito politico in queste settimane, con uno scontro durissimo tra il premier Giuseppe Conte e il leader della Lega, Matteo Salvini. Il giornalista Giovanni Floris, nel corso della puntata di DiMartedì in onda su La7 ieri sera, ha reso pubblici i risultati di un Sondaggio di Ipsos, istituto diretto da ...

Giuseppe Conte fuori dal mondo : "Sul Mes ho sbugiardato Salvini". Poi però si smentisce da solo : scacco matto : "Ho sbugiardato Salvini". Giuseppe Conte ne pare convinto davvero. Intercettato a Londra, dov'è volato per partecipare al vertice Nato, il premier ha ancora negli occhi il dibattito al Senato sul Mes e il cruento "scambio di vedute" tra lui e Matteo Salvini. Per tutto il mondo politico e giornalisti

Sondaggi politici : chi ha ragione sul Mes - Conte o Salvini? : "Il tema non è semplicissimo, ma gli italiani hanno seguito e stanno prendendo parte a questa dinamica molto tesa", ha detto Nando Pagnoncelli illustrando il suo ultimo Sondaggio per diMartedì. Un'indagine che risponde alla domanda su chi ha ragione, riguardo al fondo salva-Stati, fra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini.Continua a leggere

Di Maio tiene il punto sul Mes : «Non firmo un pacco. Salvini su Conte? Delira - è lui da incriminare per alto tradimento» : Luigi Di Maio, ospite del programma tv di La7 “DiMartedì”, ha attaccato senza mezzi termini l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, ex alleato di governo del M5s: «In questi giorni ho visto Salvini Delirare. Semmai per alto tradimento va incriminato lui perché se l’è sognata la storia della firma. Non è mai stato firmato questo trattato del Mes. Quando Conte ha detto che tutti i ministri sapevano, è vero. Tutti ...

Salvini e Meloni incalzano Di Maio : 'No all'accordo sul Mes' : La strategia di Salvini e della Meloni è cercare di dare la spallata definitiva al governo giallorosso sul tema sui cui le divergenze, tra il Pd europeista e il M5S (euroscettico, anche se a corrente alternata), sono più sensibili, cioè la riforma del Mes, il meccanismo europeo di stabilità. Lega e Fratelli d'Italia hanno individuato, più che in Di Maio, sia nei parlamentari pentastellati anti-dimaiani che in quelli ortodossi, le orecchie più ...

Salvini seduto sul fiume. "Chiara parabola Conte - lo stanno mollando" : Mattina a Bruxelles per ribadire la posizione della Lega in Europa nel campo sovranista. Pomeriggio a Roma dove “il clima è frizzantino” e il Governo traballa. Matteo Salvini guarda ai due fronti, convinto che a Palazzo Chigi possano esserci novità positive per la Lega a breve.“Al premier non mancheranno le cose da chiarire su tanti fronti e non lo invidio” sottolinea Salvini in conferenza stampa, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Dicembre : Dem - Renzi - Salvini e FI combattono la Spazza-corrotti - ma chi li vota li sconfessa : Il sondaggio • La riforma bandiera Prescrizione, tutti per lo stop In relazione alla legge Spazzacorrotti si registra una particolare tendenza, cioè che la maggioranza degli elettori di tutti i maggiori partiti (tranne Forza Italia) è a favore del blocco della prescrizione. Pertanto i favorevoli sono il 57% ed i contrari il 23%. Se si analizzano le opinioni dei singoli elettorati si evidenzia che tra i […] di Antonio ...

Conte in Parlamento sul Mes - scontro con Salvini : “Lega sapeva”. L’ex ministro : “Si vergogni” : Una giornata di appassionata rivendicazione del percorso compiuto come presidente del Consiglio di due diversi governi: è quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha svolto due informative fotocopia, su testo rigorosamente scritto, alla Camera e al Senato, a proposito del negoziato europeo sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. "L'Italia, da me rappresentata, si è espressa in sede europea - ha sottolineato - ...

Conte in Parlamento sul Mes - scontro con Salvini : “Lega sapeva” : Una giornata di appassionata rivendicazione del percorso compiuto come presidente del Consiglio di due diversi governi: è quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha svolto due informative fotocopia, su testo rigorosamente scritto, alla Camera e al Senato, a proposito del negoziato europeo sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. "L'Italia, da me rappresentata, si è espressa in sede europea - ha sottolineato - ...

E sul MES va in scena l’ennesimo schiaffo di Conte a Salvini : Il secondo atto del "duello" fra Conte e Salvini termina con una vittoria "no Contest" del Presidente del Consiglio. Che ha linearmente difeso un (discutibile) percorso avviato quando al governo c'erano anche i leghisti. Di contro Salvini ha messo sul piatto slogan e propaganda. Glissando allegramente sulle sue responsabilità e su quelle dei suoi colleghi della Lega.Continua a leggere

Salvini tenta di far breccia nei 5S Mes - la Lega scommette sulla crisi : Al di là delle dichiarazioni roboanti e ottime per la diretta televisiva e via social - come il "si vergogni" rivolto a Giuseppe Conte con cui ha concluso il suo intervento a Palazzo Madama - il senso politico del discorso di Matteo Salvini sul Mes è quello di tentare di far... Segui su affaritaliani.it

Il sostegno di Salvini a Borrometi dopo l'esposto sulla scorta : "Abbraccio e sostegno a Paolo Borrometi, giornalista davvero libero e purtroppo anche a rischio. A lui va la nostra solidarietà, ma anche tutto l'appoggio e la protezione possibile". Così il segretario della Lega Matteo Salvini sull'esposto sulla scorta al giornalista presentato da alcuni deputati siciliani in commissione antimafia regionale. Il leader della Lega solidarizza anche su Facebook con il vicedirettore Agi, censurando ...

Ore 15.57 - Salvini tamburella la penna sul foglio. Atmosfera da versione di Greco Live dal Senato : Il presidente del Consiglio riferisce alle Camere sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto salva-Stati. Dal vertice notturno il mandato al ministro dell’Economia Gualtieri a trattare al meglio l’accordo. Le posizioni diverse di M5S e Pd

Giuseppe Conte subito all'attacco di Salvini sul Mes : “Sono qui per l’informativa sulle modifiche al Mes non solo perché doverosa dopo la richiesta ma anche perchè ho sempre cercato di assicurare una interlocuzione chiara e trasparente con Il Parlamento”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Aula alla Camera per le comunicazioni sul Mes.“Non posso nascondere che questa informativa non può essere degradata a ordinario momento della ...