Salvini | scontro Calenda-Senaldi su La7 “Prima gli italiani? No | prima le cubiste del

Conte in Parlamento sul Mes - scontro con Salvini : “Lega sapeva”. L’ex ministro : “Si vergogni” : Una giornata di appassionata rivendicazione del percorso compiuto come presidente del Consiglio di due diversi governi: è quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha svolto due informative fotocopia, su testo rigorosamente scritto, alla Camera e al Senato, a proposito del negoziato europeo sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. "L'Italia, da me rappresentata, si è espressa in sede europea - ha sottolineato - ...

Conte in Parlamento sul Mes - scontro con Salvini : “Lega sapeva” : Una giornata di appassionata rivendicazione del percorso compiuto come presidente del Consiglio di due diversi governi: è quella del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha svolto due informative fotocopia, su testo rigorosamente scritto, alla Camera e al Senato, a proposito del negoziato europeo sulla riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. "L'Italia, da me rappresentata, si è espressa in sede europea - ha sottolineato - ...

"Accuse gravissime". "Si vergogni". Lo scontro in Aula tra Conte e Salvini : È il botta e risposta tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini a dominare l'informativa de presidente del Consiglio in Aula sulla controversa riforma del Mes, il fondo salva-Stati europeo. "Se queste accuse non avessero fondamento e anzi fosse dimostrato che chi le ha mosse era ben consapevole della loro falsità, avremmo la prova che chi ora è all'opposizione e si è candidato a governare il Paese con pieni poteri, sta dando prova, e purtroppo non ...

"Accuse gravissime". "Si vergogni!". Lo scontro in Aula tra Conte e Salvini : È il botta e risposta tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini a dominare l'informativa de presidente del Consiglio in Aula sulla controversa riforma del Mes, il fondo salva-Stati europeo. "Se queste accuse non avessero fondamento e anzi fosse dimostrato che chi le ha mosse era ben consapevole della loro falsità, avremmo la prova che chi ora è all'opposizione e si è candidato a governare il Paese con pieni poteri, sta dando prova, e purtroppo non ...

Mes - Conte alla Camera : «Diffuse falsità - Salvini non studia» DIRETTA Scontro con Meloni e Salvini : Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse «infamanti» di alto tradimento lanciate contro di lui da Matteo Salvini. Quindi attacca le...

Mes : duro botta risposta Conte-Salvini. Oggi in Parlamento lo scontro finale : Continua la polemica a distanza tra Salvini e Conte sul Mes. Oggi in Parlamento il faccia a faccia decisivo dopo le minacce di querele e di attacco alla Costituzione. Sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) la battaglia a suon di insulti, minacce e illazioni, si fa sempre più accesa. Prima di confrontarsi faccia a faccia […] L'articolo Mes: duro botta risposta Conte-Salvini. Oggi in Parlamento lo scontro finale proviene da ...

Mes - Conte alla Camera DIRETTA Scontro con Meloni e Salvini : Il Mes tiene sulle spine il governo giallo-rosso. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce in Parlamento sul Mes e respinge con nettezza le accuse «infamanti» di alto...

Mes - oggi "scontro bis" Conte-Salvini : ma nessuno crede alla crisi di governo : Il M5s non molla, "la decisione sul fondo Salva Stati solo dopo la pronuncia del Parlamento". Braccio di ferro Di...

Mes - scontro Conte-Salvini verso carte bollate. Il capo della Lega chiede incontro a Mattarella : Lo scontro tutto politico sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilita' potrebbe a breve diventare scontro giudiziario se, come annunciato, Matteo Salvini denuncera' Giuseppe Conte per "attentato contro lo Stato" e se il presidente del Consiglio dovesse denunciare Salvini per "calunnia", come promesso da Accra, in Ghana, dove il premier ha inaugurato un progetto educativo promosso dall'Eni. Per rimanere allo scontro politico, va ricordato ...

Accuse e minacce di carte bollate. Cresce lo scontro sul Mes tra Conte e Salvini : Lo scontro tutto politico sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità potrebbe a breve diventare scontro giudiziario se, come annunciato, Matteo Salvini denuncerà Giuseppe Conte per "attentato contro lo Stato" e se il presidente del Consiglio dovesse denunciare Salvini per "calunnia", come promesso da Accra, in Ghana, dove il premier ha inaugurato un progetto educativo promosso dall'Eni. Per rimanere allo scontro politico, va ...

Lo scontro Salvini-Conte sul Mes e la revoca della concessione di Autostrade : Il fondo salva-stati come oggetto polemico aveva avuto una falsa partenza qualche giorno fa e ora viene rilanciato con più strepito e più convinzione. Matteo Salvini ne fa il tema principale, senza curarsi delle sue stesse scelte in favore sia della sua istituzione sia delle modalità con cui si è fa

Mes - la verità sullo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini - cosa promise il premier a giugno : "Sovranismo da operetta", tuona Giuseppe Conte, "bugiardo e smemorato", risponde Matteo Salvini. Uno scontro totale quello tra il premier e il leader della Lega sul Mes, che in realtà si riferisce a fatti accaduti quando i due governavano insieme nell'esecutivo giallo-verde. Secondo il presidente de

Salvini vs. Suso - l’attaccante rientra a sinistra e vince lo scontro sui social : L’ultimo botta e risposta social ha finito per mettere in mezzo pure il povero Babbo Natale. Salvini vs. Suso stavolta però non è rimasto un match a senso unico. Stavolta alla critica del leader della Lega il fantasista del Milan ha risposto con un… rientro a sinistra di quelli che gli piacciono tanto. Il Milan ha festeggiato il 26esimo compleanno di Suso con un post sui profili social, e tra i commenti è spuntato quello di Matteo ...

Scontro sul salva-Stati - M5S vuole un vertice. Salvini a Conte : «Venga a riferire in Aula» : Si chiama riforma del Mes, il meccanismo di stabilizzazione finanziaria d'Europa, il nuovo fronte che agita il governo Conte, già alle prese con le fughe in avanti della maggioranza sulla...