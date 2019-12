Salva-Stati | Travaglio | “Conte ha provato che Salvini e Lega sapevano”

"Sul fondo Salva-Stati non ci faremo fregare" dice Conte : Prende tempo, il premier Conte sul Mes, il fondo salva-Stati, e su quest'aspetto apre a quei Cinque Stelle che con Di Maio invece del Mes non ne vogliono sapere. E in un'intervista al Corriere della Sera Conte sostiene di aver “ricostruito quello che è accaduto, e sino a quando non si appone una firma ci sono sempre margini per migliorare un Trattato, non mi interessa se gli altri Paesi considerano chiuso l'accordo”. Sull'ipotesi di fare una ...

Fondo Salva-Stati - Di Maio a Dimartedì : “Salvini? L’ho visto delirare contro Conte - ma è lui che andrebbe incriminato per alto tradimento” : “Salvini? In questi giorni l’ho visto delirare, dicendo a Conte che lo avrebbe incriminato per alto tradimento perché avrebbe firmato di notte un trattato. Seguendo la sua teoria, era Salvini che doveva essere incriminato per alto tradimento, perché se l’è sognata questa storia della firma. Non è mai stato firmato questo trattato del Mes”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Dimartedì (La7), risponde ...

Fondo Salva-Stati : l’ombrello Mes può ripararci. Ma attenzione a non finire come la Grecia : È possibile ragionare sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità) senza partigianerie, ma facendo un parallelo con quanto accaduto in Grecia? Certo, la crisi di Atene è stata una di quelle circostanze uniche ed eccezionali, ma può rappresentare il metro di paragone per riflettere su pro e contro del Mes e senza preconcetti ideologici. È un dato di fatto che in Grecia si sono verificati una serie di svarioni che hanno inciso non poco ...

Fondo Salva-Stati - Travaglio su La7 : “Conte ha provato 26 volte che Salvini e Lega sapevano. Forse guardavano i porno sugli iPad” : “Salvini? Il leader politico più popolare del Paese è stato smentito 26 volte dal presidente del Consiglio Conte, carte alla mano. Di questo non ho visto traccia nei giornali. Ma sarà una notizia che Salvini non sa letteralmente quello che dice?”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di “Otto e mezzo”, su La7. E aggiunge: “Conte ha sciorinato fior di documenti, citazioni, dati e date, dimostrando 26 ...

Titoli e aperture : il nodo del governo è il fondo Salva-stati : Sul rinvio del salva-stati, il premier Conte dice: "Non lo escludo". E apre ad una possibile dilazione dei tempi di approvazione, forse due mesi. E spiega: "Non ci faremo fregare. Dico no a cambiali in bianco". Sgombra anche le ricostruzioni che lo danno più vicino al Partito democratico: "Non sono vicino a nessuno". Intanto nel Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista vanno all'attacco: "Decidiamo noi come e se dovrà ...

CASO MES/ Perché gli Usa non hanno un fondo Salva-Stati? : Il Mes rappresenta un'anomalia tutta europea. Negli Stati Uniti non c'è qualcosa di analogo Perché l'unione monetaria ed economica è completa

Fondo Salva-Stati - Brunetta : “Da che parte sto tra Meloni - Salvini e Conte? Da quella del professor Brunetta - che è il più bravo di tutti” : “L’informativa del presidente del Consiglio Conte sulla revisione del Mes? Innanzitutto, c’è un dato positivo, perché il Parlamento è tornato centrale. Come avevamo richiesto, Conte è venuto in Aula e tornerà il 10 dicembre, in vista del Consiglio Europeo del 12 e del 13 dicembre”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, intervistato dal giornalista ...

Fondo Salva-Stati - le bugie delle opposizioni sul Mes sono la politica di cui non abbiamo bisogno : Il Parlamento, ieri 2 dicembre, è stato impegnato in una discussione surreale sul cosiddetto Fondo salva Stati, uno strumento del Mes (Meccanismo europeo di stabilità), in discussione a livello dell’Unione europea per affrontare i casi in cui uno Stato membro sia in difficoltà a far fronte ai propri debiti, rischiando così di mettere in discussione non solo la stabilità delle proprie finanze pubbliche, ma anche dell’intera area euro. Il Fondo ...

Fondo Salva-Stati - Di Maio : “Il M5s deciderà se e come passerà - siamo noi l’ago della bilancia”. Il Pd : “Si ricordi che non governa da solo” : “C’è un negoziato in corso e tutto il governo è determinato a migliorare il trattato. Cosa c’entra Di Maio?” si chiedeva il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a fine giornata, dopo aver duellato al Senato con il suo antagonista diretto, Matteo Salvini. Ma cosa c’entri Di Maio con il Mes, il Fondo salva-Stati, lo ribadisce oggi – all’indomani dell’informativa che secondo Palazzo Chigi avrebbe ...

Fondo Salva-Stati - tra risate e smorfie - le reazioni di Conte e Gualtieri al discorso di Salvini : Tra risate e smorfie di perplessità il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ascoltano l’intervento in Senato di Matteo Salvini. Alcuni passaggi generano vere e proprie risate, altri contrarietà di Gualtieri che più scuote il capo mentre Conte si mostra più volte perplesso dalle parole del leader della Lega. Al termine dell’intervento di Salvini Conte scuote il capo e si lascia ...

Fondo Salva-Stati - la Lega contesta Conte con un cartello : “Pinocchio”. Ma i senatori dai banchi sbagliano la “coreografia” : Durante l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle modifiche del Trattato sul Meccanismo europeo di stabilità, tra i banchi della Lega parte la protesta. I senatori leghisti fanno circolare un foglio con su scritto ‘Conte Pinocchio’, mentre un burattino è esposto sul banco del capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo. Non tutti i parlamentari però comprendono di dover passare il foglio al vicino, tanto che ...

Quello che non torna nella ricostruzione di Conte sul Fondo Salva-Stati : Ci sono diversi buchi nella ricostruzione fatta dal premier Giuseppe Conte alla Camera e al Senato per dimostrare la sua costante interlocuzione con il Parlamento e la correttezza del suo operato nella duplice veste di presidente del Consiglio gialloverde e giallorosso. L’intervento è tutto volto a provare come le aule parlamentari siano state “sempre e costantemente aggiornate”, via via che la riforma del Fondo ...

Fondo Salva-Stati - caos in Senato : Casellati richiama Salvini. Il leghista Centinaio a parlamentare della maggioranza : “Sei un cogl….” : Proteste in Aula al Senato una volta terminato l’intervento di Matteo Salvini. I Senatori della maggioranza hanno contestato contestano le parole del leader della Lega, che rivolgendosi al premier Giuseppe Conte gli aveva detto di “vergognarsi”. Il capogruppo Pd Andrea Marcucci ha chiesto alla presidente Casellati di richiamare Salvini. Salvini insieme agli altri Senatori leghisti ha quindi alzato alcuni cartelli, poi ritirati ...

Fondo Salva-Stati - Bersani : “Da Conte intervento puntualissimo. Ha dimostrato che da opposizioni sono state sparate stupidaggini e frottole” : “L’intervento del presidente del Consiglio Conte sulla riforma del Mes è stato puntualissimo. E tutta questa polemica esagitata e pericolosa delle opposizioni è basata veramente sul nulla“. sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito delle comunicazioni sul Mes, rese oggi pomeriggio alla Camera dal presidente del Consiglio Giuseppe ...