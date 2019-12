Salute e sicurezza | nasce portale industria chimico-farmaceutica

Rinnovo contratto metalmeccanici : Salute e sicurezza del lavoratore temi centrali : Il mese di novembre ha portato nuove speranze alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore metalmeccanico relativamente al nuovo contratto per il triennio 2020-2022 con l'incontro non tanto decisivo quanto risolutore ottenuto dalle principali sigle sindacali con i maggiori organi del comparto, ovvero Federmeccanica e Assistal. Risolutore appunto poichè, vista l'imminente scadenza del 31 Dicembre 2019 del contratto in essere, nell' incontro ...

Salute : a Torino corso “dalla sicurezza degli operatori sanitari alla sicurezza delle cure” : Giovedì 7 novembre 2019 dalle ore 15 alle ore 18,30, presso l’Aula Lenti dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino (corso Dogliotti 14), si terrà il corso “dalla sicurezza degli operatori sanitari alla sicurezza delle cure. Focus sulle differenze di genere nelle malattie cardiovascolari”. sicurezza per le donne, sia in ambito terapeutico in riferimento alle problematiche cardio-vascolari sia in ambito professionale. ...