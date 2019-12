Rubavano carte di credito | smantellata la banda della truffa da 1 milione

ilgiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Sei persone sono state fermate questa mattina. Sono accusate di aver rubato centinaia didie ingannato i proprietari a rivelare i Pin Frodi informatiche,di credico rubate e false telefonate. Erano questi gli ingredienti che hanno permesso a un'associazione criminale di mettere in piedi unada oltre undi euro. Questa mattina, la polizia ha arrestato 6 persone, ritenute parte di un'organizzazione criminale, con sede nel Napoletano, ma attiva su tutto il territorio nazionale. I membri dell'associazione sono indagati per associazione per delinquere finalizzata alla sostituzione di persona, al furto aggravato e all'indebito utilizzo didi pagamento elettronico. L'inchiesta era iniziata nel 2018, dopo alcune segnalazioni da parte di alcuni Istituti di. Grazie all'attività di indagine, supportata da tecniche ...

ottopagine : Napoli: 6 cybercriminali arrestati, rubavano carte di credito #Napoli - ansa_lazio : Truffe con telefono clonato, 21 indagati: Rubavano identità e soldi da carte, 'bottino' da 120mila euro - AnsaSicilia : Truffe con telefono clonato, 21 indagati. Rubavano identità e soldi da carte, 'bottino' da 120mila euro | #ANSA -