Roma | tour dei Neaco’ a Teatro degli Audaci e Parco della Musica

“Napoli noir. La città del Commissario Ricciardi” : tour letterario con i Romanzi di Maurizio De Giovanni : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dopo il successo del debutto, sabato 7 dicembre ritorna “Napoli noir. La città del Commissario Ricciardi”, il roadbook di NarteA ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovanni (ed. Einaudi). L’itinerario letterario fa luce sui luoghi di una Napoli in transizione, nella quale tradizioni e disperazioni arcaiche coesistono con la nuova politica del Regime (la partenza è prevista da Largo Santa Maria La Nova ...

Prevenzione Cardiovascolare : “Truck Tour Banca del Cuore 2019” fa tappa a Roma : Riparte il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2019”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da sabato 30 novembre a lunedì 2 dicembre, dalle ore 9 alle ...

Turismo : piano strategico FutouRoma 2019 – 2025 : Presentati al Convention Center La Nuvola i risultati di Futouroma, il percorso partecipato e condiviso per la definizione del nuovo

Marianne Mirage in tour - prossima tappa : Roma : Dopo la serata di debutto, a Milano, dello scorso 15 novembre, Marianne Mirage si dice pronta a viaggiare lungo l’Italia per regalare al pubblico emozioni grazie alla sua inconfondibile voce. Vite Private tour, il tour della cantante tra alcuni dei club più famosi del Paese, farà infatti la sua seconda tappa a Roma, al club Le Mura, dove l’artista si esibirà il 22 novembre a partire dalle ore 21. Un’altra performance live dove parole e ...

Camilla Cabello - la cantautrice di origini cubane vola in Italia con il suo “The Romance Tour” : La cantautrice di origini cubane Camila Cabello, più volte nominata ai Grammy Awards, annuncia oggi le date europee del suo , che partirà a maggio del prossimo anno. La popstar farà tappa per la prima volta in Italia il 24 giugno 2020 al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti per il concerto Italiano saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 28 novembre su www.livenation.it. La messa ...

Night Skinny : Mattoni Tour Roma venerdi’ 29 novembre : Touch The Wood presenta: Night Skinny “Mattoni Tour”. Il producer hip hop dei record torna a Roma 29 novembre 2019 – Via Giuseppe Libetta 13 – 00154 – Roma Venerdì 29 novembre arriva a Roma il Tour di presentazione di “Mattoni” del producer Night Skinny. L’album, uscito a settembre, è stato uno dei successi discografici per il mondo hip hop italiano di questo 2019, ottenendo la certificazione di disco d’oro e ...

Emilia-Romagna - la risposta di Bonaccini al tour di Salvini : 206 sindaci (su 328 comuni) in campo per la rielezione del governatore : Arriva la carica dei 206 sindaci (su 328 comuni), a sostegno del mandato bis del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che hanno sottoscritto un appello per la sua rielezione. Mercoledì mattina gran parte di loro ha affollato la Fiera, in un incontro con il loro candidato che, di fatto, ha aperto la campagna elettorale. Assenti i dirigenti di partito, presenti anche i sindaci non militanti nel Pd. Come l’ex grillino ...

Giro d’Italia 2020 : Romain Bardet verso il “sì”. Il francese potrebbe rinunciare al Tour : Romai Bardet parteciperà al Giro d’Italia 2020. Una decisione praticamente ufficiale quella del corridore francese, che ha deciso di essere al via della “Corsa Rosa” per la prima volta in carriera, saltando dunque quasi sicuramente il Tour de France 2020. “Non è una decisione che ho preso alla leggera – ha detto Bardet – ma è tempo di fare qualcosa di diverso”. Il corridore francese punterà dunque sul ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - inizia in tour di Salvini e salgono ancora i consensi per la Lega - tiene il Pd - incognita M5S : Matteo Salvini ha iniziato il suo tour in Emilia Romagna. L’obbiettivo è vincere il 26 gennaio nella regione da sempre più “rossa” d’Italia e di dare la spallata definitiva al governo Conte bis. Matteo Salvini è stato a Carpi e Ferrara . A Carpi ha tenuto un comizio. Molta era la gente presente ma Salvini è stato anche contestato. Da un gruppo presente nelle vicinanze del palco sono partiti fischi e insulti all’indirizzo del leader ...

Al via da Roma i concerti di Renato Zero : Zero Il Folle In Tour è il “pazzo” show nei palasport : A Roma i primi concerti di Renato Zero per Zero Il Folle In Tour, la Tournée a supporto del nuovo disco di inediti. Oltre 50 anni di carriera, più di 500 canzoni e 45 milioni di dischi venduti: Renato Zero continua a stupire e a rinnovarsi e si conferma l’artista italiano più rivoluzionario di sempre. Il suo nuovo album è Zero Il Folle, dal 4 ottobre disponibile nei negozi e in digitale. “Folle è chi sogna, chi è libero, chi provoca, chi ...

Samsara On Tour il 31 ottobre al Room 26 a Roma : L’ultima settimana di ottobre è spesso sinonimo di vacanza. E mai come quest’anno il folle e pauroso 31 ottobre, casca perfetto in un giovedì di mezzo tra tra il lavoro e il divertimento del weekend, così che Halloween è solo il preludio ad un lungo fine settimana di notti danzerecce. E quelle del Room 26 per i tanti fedelissimi del club dell’Eur, sono ormai uno status, ulteriormente impreziosito dalla presenza del Samsara On ...

Daniele Silvestri a Roma il 25 e 26 ottobre - la doppietta in casa apre il tour : scaletta - biglietti e orari : Dopo l'anteprima di Roseto degli Abruzzi, i due concerti di Daniele Silvestri a Roma il 25 e 26 ottobre al Palazzetto dello Sport aprono il tour dedicato all'album La Terra Sotto i Piedi e ai festeggiamenti dei 25 anni di carriera. Per la prima volta il cantautore Romano si esibisce nei palazzetti di tutta Italia, con una festa per il suo primo quarto di secolo in musica dopo l'acclamato album La Terra Sotto i Piedi (qui la nostra ...

Fabrizio Moro in concerto a Roma il 18 e 19 ottobre - con le anteprime del Figli di Nessuno Tour : Dopo la pubblicazione dell'album Figli di Nessuno, Fabrizio Moro in concerto a Roma il 18 e 19 ottobre inaugura il Tour con cui esibirsi live in tutta Italia con un lungo calendario di eventi nei teatri, anticipato da diverse anteprime nei palasport. Si intitola Figli di Nessuno Tour il nuovo spettacolo che proporrà dal vivo i brani dell'omonimo album insieme alle canzoni più amate del repertorio del cantautore Romano, che in questi anni ha ...