repubblica

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Aveva tirato un bidone addosso a un militare intervenuto per evitare che i laziali aggredissero i tedeschi del Eintrecht. L'accusa è resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e uso di strumenti per rendere difficoltoso il riconoscimento

FEMsrl : Roma, in manette 'Irriducibile' ultrà Lazio per il carabiniere aggredito a dicembre 2018 - trilly153 : RT @rep_roma: Roma, in manette 'Irriducibile' ultrà Lazio per il carabiniere aggredito a dicembre 2018 [aggiornamento delle 09:43] https://… - cronaca_news : Roma, in manette 'Irriducibile' ultrà Lazio per il carabiniere aggredito a dicembre 2018 -