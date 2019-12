Roma | delitto Luca Sacchi | Anastasiya al Gip | ' Non sapevo dei soldi nello zaino'

Al Teatro Ciak di Roma per le feste c’è “Delitto perfetto” : Sarà un Natale all'insegna del Mistero al Teatro Ciak di Roma: dal 14 dicembre al 6 gennaio, con una serata speciale a Capodanno, a dominare la scena sarà un cult del genere noir proposto dallo Stabile del Giallo, che terrà il pubblico col fiato sospeso dall'inizio alla fine: "Delitto perfetto", per la regia di Anna Masullo. Lo spettacolo di Frederick Knott, dal capolavoro di Alfred Hitchcock, (traduzione di Maria Teresa Petruzzi), vedrà nel ...

Roma - delitto Luca Sacchi : forse c'era una relazione tra Princi e Anastasiya : Proseguono serrate le indagini intorno all'omicidio di Luca Sacchi, il giovane 24enne brutalmente assassinato la sera del 23 ottobre scorso vicino ad un pub del rione Appio Latino di Roma. Nelle scorse ore gli inquirenti hanno confermato le misure cautelari disposte nei confronti di Valerio Del Grosso, 21 anni, ritenuto l'esecutore materiale del delitto e Paolo Pirino. Quest'ultimo sarebbe stato complice dello stesso 21enne, in quanto avrebbe ...

Delitto Luca Sacchi - PiRomalli il mediatore dei pusher : "Luca era presente alla trattativa per la droga" : Il Delitto di Luca Sacchi ha avuto delle sorprendenti novità con gli ultimi arresti, ma dalle indagini potrebbero arrivare altre clamorose rivelazioni, lo scrive il Messaggero in edicola domenica 1 dicembre. Nei prossimi giorni dovrebbe definirsi anche il ruolo nella trattativa dello stesso Luca Sac

Roma - delitto Luca Sacchi - il giovane che ha sparato : 'Glieli levo tutti i settanta' : C'è una svolta per quanto riguarda l'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne di professione personal trainer ucciso la notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso a Roma, al quartiere Appio. Come si ricorderà il delitto è avvenuto all'esterno di un noto pub della zona. Il Sacchi si trovava in compagnia della sua ragazza, Anastasiya Kylemnyk, quando all'improvviso i due sono stati aggrediti. In un primo momento la giovane ha riferito di non conoscere ...

Roma - svolta delitto Sacchi : 5 le misure : 7.20 svolta nelle indagini sull'omicidio di Luca Sacchi, ucciso nella Capitale la sera dello scorso 23 ottobre. 5 le misure da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma per concorso in omicidio pluriaggravato, rapina aggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. In carcere, oltre ai 2 già reclusi, un 22enne considerato colui che li ha armati e un 24enne accusato di aver voluto comprare droga ...

Roma - delitto Sacchi : il papà : 'Luca era il mio orgoglio - Anastasiya nasconde qualcosa' : A poco più di un mese dalla morte di Luca Sacchi, il personal trainer 24enne freddato davanti ad un pub dell'Appio Latino (quartiere di Roma), torna a parlare Alfonso Sacchi, il papà del ragazzo. L'uomo, ha dichiarato di nutrire dei dubbi nei confronti di Anastasiya Kylemnyk e di Giovanni Princi, rispettivamente fidanzata ed amico del figlio: secondo lui i due nasconderebbero qualcosa. 'Anastasya era distaccata, Princi non era un vero ...

Roma - dopo ore di ricerche anziano viene ritrovato morto : il figlio confessa il delitto : Non aveva più fatto ritorno a casa la sera di lunedì. I parenti erano preoccupati per l’improvvisa scomparsa di Adolfo Ciammetti, 76 anni, titolare di un’azienda di infissi a Roma. La figlia, non avendo più sue notizie, era andata a cercarlo presso la ditta del fratello Daniele, 38 anni, dove l’anziano si recava spesso in visita. Nel tardo pomeriggio di martedì, la giovane è entrata in uno dei capannoni del complesso, situato a Boccea, zona nord ...

Roma - delitto Luca Sacchi : la svolta Possibile pista lo scambio di droga : Ancora oscuro il movente reale, i riscontri con le immagini dei profili degli assassini coincidono con i due fermati. La svolta è vicina

