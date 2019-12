Roberta Ragusa | la figlia Alessia rompe il silenzio sui social | «Mamma sarai sempre parte

Omicidio Roberta Ragusa - la figlia sui social : “Sempre parte di me” : Alessia Logli è la figlia di Roberta Ragusa, l’imprenditrice pisana svanita nel nulla il 13 Gennaio 2012 e mai più ritrovata. Per il suo Omicidio il marito Antonio Logli, padre di Alessia e di suo fratello Daniele, è stato condannato a 20 anni di carcere. All’epoca dei fatti Alessia aveva 11 anni. Oggi, 19enne, rompe il silenzio e scrive sui social il suo stato d’animo, rivelando di aver fatto un tatuaggio per la madre. ...

Omicidio Roberta Ragusa - i giudici : “ecco perché Logli ha ucciso la moglie” : Il movente che ha spinto Antonio Logli a uccidere la moglie Roberta Ragusa è sostanzialmente economico. Lo affermano i giudici della corte d’appello di Firenze nelle motivazioni della sentenza che in secondo grado ha confermato la condanna dell’uomo a vent’anni di carcere per Omicidio e distruzione di cadavere. La Corte d’appello rileva che “la coppia Logli-Ragusa versava da tempo in irreversibile stato di crisi ...

Il tatuaggio e la dedica della figlia di Roberta Ragusa : "Mamma - sarai sempre parte di me" : “A te, mamma, che eri, sei e sarei sempre parte di me”. Una dedica sui social e un tatuaggio col nome della madre scomparsa, ormai otto anni fa. E un’accusa di omicidio per il padre. È questa la storia di Alessia, la secondogenita di Roberta Ragusa e Antonio Logli. Oggi 19enne, Alessia aveva solo 11 anni quando lei e il fratello Daniele, di tre anni più grande, si trovarono ad affrontare la tragedia familiare. ...

Roberta Ragusa - il messaggio d’amore della figlia Alessia Logli : La figlia diciannovenne di Roberta Ragusa, Alessia Logli, ha per la prima volta esternato sui social i sentimenti nei riguardi della madre scomparsa. Il 13 gennaio del 2012, la vita di Alessia e Daniele Logli cambia in modo radicale. La mamma Roberta Ragusa, imprenditrice locale, scompare nel nulla. Sin dall’inizio delle indagini si sospetta del […] L'articolo Roberta Ragusa, il messaggio d’amore della figlia Alessia Logli è ...

Roberta Ragusa : il movente economico dietro l’omicidio : Antonio Logli temeva i contraccolpi economici di un eventuale divorzio, per questo avrebbe ucciso la moglie Roberta Ragusa. Poco prima del delitto, secondo le motivazioni della sentenza di Cassazione che ha condannato l’uomo a 20 anni di carcere, la donna avrebbe scoperto la relazione extraconiugale e sarebbe fuggita di casa. Per i giudici, il marito l’avrebbe raggiunta costringendola a salire in auto per un viaggio di sola andata verso la ...

Roberta Ragusa - la condanna a Logli : “Il movente è economico” : Roberta Ragusa, sono state rese note le motivazioni della condanna in Cassazione al marito Antonio Logli: “Il movente è economico”. Sono state depositate le motivazioni della sentenza passata in giudicato per l’uccisione di Roberta Ragusa. Della donna non si hanno notizie dalla notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 da casa sua a […] L'articolo Roberta Ragusa, la condanna a Logli: “Il movente è economico” è ...

Roberta Ragusa - Antonio Logli uccise la moglie che scoprì la sua relazione extraconiugale : “Temeva le conseguenze” del divorzio : Un mentitore seriale che già dal momento successivo alla scomparsa della moglie, Roberta Ragusa, inizia a fornire ai Carabinieri informazioni “mendaci e volutamente orientate a depistare le indagini”. È questo il cuore delle motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione lo scorso 10 luglio ha condannato a 20 anni di carcere, con rito abbreviato, Antonio Logli, il dipendente comunale di San Giuliano (Pisa) accusato di aver ucciso la ...

Sentenza Cassazione - Roberta Ragusa fu uccisa per soldi : Sono state rese note le motivazioni della Sentenza con cui la Cassazione ha confermato i verdetti di primo e secondo grado, con la condanna del marito Antonio Logli a 20 anni di carcere. “Lui non voleva separarsi” Secondo i giudici della Corte Suprema, la condanna definitiva a 20 anni di carcere del marito di Roberta […] L'articolo Sentenza Cassazione, Roberta Ragusa fu uccisa per soldi proviene da www.meteoweek.com.

Roberta Ragusa fu uccisa per soldi : “Antonio Logli non avrebbe voluto separarsi” : Caso Roberta Ragusa: sono state rese note le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione ha confermato i verdetti di primo e secondo grado, con la condanna del marito Antonio Logli a 20 anni di carcere: "Roberta aveva disponibilità di denaro, derivante dall’attività di gestione dell’autoscuola. Costituisce un dato certo che il Logli, nonostante la lunga relazione con la Calzolaio, non avesse mai inteso separarsi".Continua a leggere

Roberta Ragusa fu uccisa per motivi economici : “Antonio Logli non avrebbe voluto separarsi” : Caso Roberta Ragusa: sono state rese note le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione ha confermato i verdetti di primo e secondo grado, con la condanna del marito Antonio Logli a 20 anni di carcere: "Roberta aveva disponibilità di denaro, derivante dall’attività di gestione dell’autoscuola. Costituisce un dato certo che il Logli, nonostante la lunga relazione con la Calzolaio, non avesse mai inteso separarsi".

Roberta Ragusa choc : “Uccisa e gettata in un cassonetto”. Spunta il mistero delle chiavi di Antonio Logli : La vicenda risale alla notte tra il 12 e il 13 gennaio del 2012, quando Roberta Ragusa, 45 anni, scompare in pigiama dalla sua casa di Gello, frazione di San Giuliano Terme. Poco prima lei aveva capito che il marito la tradiva con Sara Calzolaio, vent’anni in meno di lui, che lavorava da sempre per la coppia come baby sitter dei figli e poi collaboratrice dell’autoscuola di famiglia. La vittima lo aveva scoperto sentendo una telefonata dell’uomo ...

Roberta Ragusa - parla l'ex compagno di cella di Antonio Logli : Antonio Logli è attualmente in carcere per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa, scomparsa nel lontano 2012. Ad oggi, il corpo della donna non è stato ritrovato. Antonio sta scontando una pena pari a 20 anni di reclusione per le accuse di omicidio e distruzione di cadavere. Il programma Quarto Grado ha recentemente proposta un'intervista ad un uomo che in passato ha condiviso la cella con Logli. Questi è attualmente detenuto presso il carcere ...

Scomparsa Roberta Ragusa - il bellissimo gesto della figlia Alessia : “Un amore che dura per sempre” : Roberta Ragusa svanì nel nulla la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012, dopo un litigio con il coniuge, Antonio Logli, avuta conferma che lui la tradiva con l’ex baby sitter dei loro figli. Il marito viene accusato di omicidio volontario e distruzione del cadavere e il 21 dicembre 2016 è stato condannato a 20 anni di reclusione con il rito abbreviato. L’uomo ha sempre respinto ogni addebito, ma nel maggio del 2018, nel processo di appello, è ...

Roberta Ragusa - l'omaggio della figlia : Un amore che dura per sempre : Alessia Logli è la figlia 18enne di Roberta Ragusa, la donna scomparsa da San Giuliano Terme (Pisa) la notte del 13 gennaio 2012. La ragazza ha voluto dedicare un dolcissimo omaggio alla mamma, oramai ritenuta morta dopo tutto questo tempo. La giovane si è infatti tatuata il nome "Roberta" sul corpo. Alessia ha condiviso il tattoo su Instagram, dove è seguita da numerosi follower che l'hanno sostenuta in questo periodo difficile, in attesa della ...