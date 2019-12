Ripensare il cibo e la sua produzione per salvare il Pianeta

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Milano, 4 dic. (askanews) – Dodici trilioni di dollari. E’ il costo nascosto dietro ladie i sistemi di utilizzo della terra, tra danni ambientali e sanità pubblica. L’enormità di questa cifra appare ancor più evidente se pensiamo che da solo tutto il mercato del sistema agroalimentare vale 10 di trilioni di dollari. Di qui l’urgenza di un cambio di passo, una “chiamata alle armi” per dirla con le parole di Guido Barilla, giunta dal decimo Forum internazionale su alimentazione e nutrizione organizzato a Milano dalla Fondazione Barilla, dove il presidente ha riportato l’attenzione sui consumatori. “C’è bisogno prima di tutto – ha detto – di una coscienza comune delle persone e di un atteggiamento responsabile delle persone nelle scelte che fanno. Le persone costruiscono i mercati, i mercati determinano la ...

