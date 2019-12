Rigopiano | i familiari dopo la sentenza | “Ci interessa la verità”

Rigopiano - i familiari delle vittime : "Dispiaciuti per archiviazione - ma inchiesta continua" : Il comitato commenta su Facebook la decisione del gip su 22 indagati: "Le motivazioni confermano che le nostre idee sui fatti erano fondate".

Rigopiano - familiari : noi presi in giro : 21.13 "Alla fine la colpa sarà di chi stava in hotel, di chi lavorava a Rigopiano e di chi c'è andato in vacanza". E' il commento di Alessio Feniello, papà di Stefano,una delle 29 vittime dell'hotel Rigopiano di Farindola. Il gip di Pescara ha disposto l'archiviazione per 22 indagati, affermando anche che non ci furono ritardi nell'attivazone del Comitato per le emergenze. "E' un colpo che fa molto male. Mi sento preso in giro dalla ...

Rigopiano - vini del resort vengono venduti all'asta. Sconvolti familiari vittime : Lo scorso 30 ottobre si è tenuta a Pescara un'asta di bottiglie di vino pregiato salvate dalla valanga di Rigopiano. La tragedia, si ricorda, avvenne in data 18 gennaio 2017, investendo l'hotel Rigopiano-Gran Sasso resort. Il bilancio fu di 29 vittime. Come si legge dall'Ansa riguardo l'iniziativa per i vini salvati, l'avvocato Romolo Reboa, legale dei parenti dei deceduti a causa della valanga del 2017, ha espresso giudizi molto severi, ...

Rigopiano - all’asta vini e mobili dell’hotel della sciagura. Familiari vittime : “Macabra gara per la cantina della morte” : vini, quadri, mobili e arredi della spa. Gli oggetti del Rigopiano scampati al disastro sono finiti all’asta per pagare i debiti dell’albergo. Non senza reazioni da parte dei Familiari delle vittime. Sul sito Aste Giudiziarie è stato pubblicata l’offerta per acquistare i resti dell’albergo travolto dalla valanga che tre anni fa ha ucciso 29 persone, tra clienti e dipendenti. L’asta è andata deserta tranne per il ...

Valanga Rigopiano - il legale dei familiari scrive a Bonafede : “Stato assente” : “Ho scritto una lettera al ministro Alfonso Bonafede, perché mi avrebbe fatto piacere che oggi ci fosse stato un avvocato dello Stato per la costituzione di parte civile, che continuo considerare un atto dovuto, soprattutto nei confronti di queste povere famiglie. Prendo atto che non c’era nessuno e mi viene da pensare che c’è una grossa assenza dal parte dello Stato, visto anche che la legge per Rigopiano ad oggi non ha avuto ...

Tragedia di Rigopiano - i familiari delle vittime : “il procedimento va troppo a rilento” : “Manca la volontà, da parte della magistratura, di celebrare nel modo più celere possibile questo processo. Nonostante il pm abbia chiesto di intensificare il calendario delle udienze, si è deciso di continuare con una udienza al mese, nonostante un processo così grande e pieno di sfaccettature“. Così Gianluca Tanda, del Comitato vittime di Rigopiano, questa mattina in tribunale a Pescara, al temine della terza udienza preliminare ...

Rigopiano - il legale dei familiari delle vittime : “Lo Stato vuole tirarsi fuori dal risarcimento” : Nel giorno in cui il gup di Pescara ha riunito i due procedimenti penali sul disastro dell’hotel Rigopiano l’avvocato, Romolo Reboa, che assiste diversi familiari delle vittime denuncia la mancata costituzione di parte civile dello Stato. “Oggi abbiamo avuto la controprova che lo Stato vuole tirarsi fuori dal risarcimento nei confronti delle vittime di Rigopiano” dice il legale a margine della prima udienza preliminare ...