Repubblica | pronti i ricorsi dei calciatori contro le multe Pagare sarebbe un’ammissione

ilnapolista

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)Napoli scrive che ihanno già fatto preparare i loroper le. La squadra ha deciso di rispondere al provvedimento disciplinare stabilito dal club. Entro il weekend si costituiranno in giudizio nel Collegio Arbitrale attivato dal club e nomineranno l’arbitro. L’orientamento è di affidarsi a due avvocati come arbitri. Una parte della squadra sarà seguita da Luca Albano e un’altra da Luciano Malagnini. “Il pagamento tout cort della sanzione è stato escluso per un motivo sostanziale: rappresenterebbe di fattodi colpa che poi il Napoli potrebbe utilizzare in sede civile per la causa relativa al danno d’immagine, vera spada di Damocle che ha inquietato tutto il gruppo. L’azione risarcitoria in quel casomolto più imponente tanto da aggirarsi attorno ai 7-8 milioni di euro (il totale delleè di circa 2,5 ...

repubblica : Oggi su Rep: ???? Neonazisti, miss Hitler, il pentito e la contabile: “Sforneremo soldati pronti a tutto” [dal nostro… - napolista : Repubblica: Napoli, pronti i ricorsi dei calciatori contro le #multe. Pagare sarebbe un'ammissione di colpa - ilNap… - IOLANDAESPOSIT4 : RT @amazingboyyyy: @OttoemezzoTW @diMartedi @tempoweb @FrancoBechis @Kuzzo74 @repubblica @itinagli @eurodeputatipd @La7tv Avessi mai sentit… -