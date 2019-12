Repubblica | Ancelotti conferma il 4-4-2 in allenamento | la richiesta dei calciatori è

Repubblica : Ancelotti non fa sconti «Tutti in ritiro - non voglio sentire ragioni o proteste» : Carlo Ancelotti ha deciso di cambiare rotta e lo ha fatto senza indugi ieri nella riunione con la squadra, come riporta Repubblica, “Non voglio sentire ragioni o proteste: da mercoledì andremo tutti in ritiro”, ha tuonato ieri mattina l’allenatore, che aveva convocato a Castel Volturno i giocatori all’indomani dell’indecente sconfitta contro il Bologna. La crisi si prolunga da troppo tempo e non c’è più ...

Repubblica : Ancelotti dà fiducia a Insigne - ma paga la rinuncia a Mertens e Callejon : La sconfitta contro il Bologna ha scoperchiato il vaso di Pandora. Non basta aver pareggiato a Liverpool e neanche l’incontro chiarificatore on il presidente De Laurentiis, il Napoli, come scrive oggi Repubblica, non riesce a trovare il giusto ritmo in campionato e continua a subire le avversarie. Ancelotti ieri ci ha provato in tutti i modi a dare fiducia alla squadra e soprattutto a Insigne La vera sorpresa è stata però il ritorno al ...

Repubblica : a gennaio si decide se Ancelotti resta oppure no : Repubblica parla di patto tra Ancelotti e il Napoli, un patto che oggi serve come il pane per provare a rimettere a posto la situazione. Siamo alla 13esima giornata, il sogno scudetto è oramai naufragato e anche la prossima Champions appare difficile da conquistare in questo momento. Il pareggio contro il Milan è solo un piccolo passo nella direzione della ripresa, ma fino a Natale gli azzurro avranno una serie di partite che le permetteranno di ...

Repubblica : Ancelotti-ADL - continue telefonate in corso : Repubblica – Continui contatti telefonici tra il patron azzurro e Ancelotti Repubblica NAPOLI – Secondo quanto riferito da Repubblica all’interno dell’editoriale online a firma di Marco Azzi, tra ADL e Ancelotti in questi giorni vi sarebbe stato un costante contatto telefonico. Il patron azzurro, alle prese con gli impegni lavorativi di Los Angeles, durante questa […] Leggi tutto L'articolo Repubblica: ...

Repubblica : Ancelotti ha capito che c’è in gioco anche la sua credibilità : La situazione di crisi che si è aperta nel Napoli si avvia al suo epilogo, o almeno così dovrebbe essere dal momento che nella prossima settimana ci saranno due scontri diretti fondamentali per dimostrare che il momento buoi dei risultati è finito. Ma in contemporanea ci sarà la resa dei conti con la società per quanto riguarda l’ammutinamento nei confronti del ritiro imposto dal presidente De Laurentiis. E anche Carlo Ancelotti si è ...

Repubblica : in arrivo il confronto decisivo tra Ancelotti e i senatori. I dettagli : Repubblica: in arrivo il confronto decisivo tra Ancelotti e i senatori. Ecco cosa succederà nelle prossime ore ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI – L’edizione odierna de ”La Repubblica”, fa un un disegno piuttosto importante su quello che sarà il confronto che andrà in scena oggi tra Carlo Ancelotti ed i senatori della squadra. La prossima partita contro […] Leggi tutto L'articolo Repubblica: in arrivo il confronto decisivo ...

Repubblica : Con Rizzoli Ancelotti ha dimostrato di non aver imboccato il viale del tramonto : Non era certamente in discussione, ma come sottolinea oggi Repubblica, l’intervento di Carlo Ancelotti che ha messo alle stretta Rizzoli al forum organizzato a Roma tra arbitri e dirigenti di Serie A, dimostra che l’allenatore non è qui a prendere la pensione Carisma, personalità, autorevolezza, coraggio. Carlo Ancelotti ha atteso il momento più difficile della sua avventura napoletana per tirare fuori gli artigli, dimostrando di ...

Repubblica : dopodomani Ancelotti parlerà al gruppo. Necessario il faccia a faccia con i big : Ancelotti continua la sua opera di mediazione tra i calciatori del Napoli e il club. E’ nelle sue mani la capacità di ristabilire la serenità o almeno rapporti più pacifici tra le parti. Probabilmente, scrive Repubblica Napoli, dopodomani il tecnico parlerà con il gruppo, quando saranno tornati anche i giocatori impegnati nelle rispettive nazionali. Scrive il quotidiano: “C’è urgente bisogno di un faccia a faccia specialmente con i ...

Repubblica : De Laurentiis ha concesso pieni poteri ad Ancelotti - ma subordinati ai risultati di Milano e Liverpool : L’ammutinamento dei calciatori del Napoli ha messo Ancelotti in una condizione difficile. Il presidente lo ha investito di responsabilità che vanno oltre i suoi compiti tattici. Ora l’allenatore, scrive Repubblica Napoli, è chiamato a mediare tra le parti. Un compito che non è per niente semplice. Il tecnico aveva inizialmente sottovalutato il malumore della squadra, schierandosi pubblicamente (in conferenza stampa) contro il ritiro ...

Repubblica : i calciatori del Napoli hanno chiesto scusa ad Ancelotti : La frattura tra i calciatori del Napoli e De Laurentiis non si è ancora sanata. Il presidente è a Los Angeles per impegni cinematografici ma non ha dimenticato l’affronto subito, con la squadra al completo che si è rifiutata di tornare in ritiro come aveva ordinato. Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, i calciatori però hanno fatto un passo verso Ancelotti. Scrive il quotidiano: “La squadra ha capito che non avrebbe dovuto ...

Repubblica : Ancelotti dà fiducia ai senatori ma non viene ripagato : Solo 5 in pagella per Carlo Ancelotti secondo Repubblica. Il tecnico non riesce a venire fuori dalla situazione negativa in cui il Napoli si è venuto a trovare. Il suo errore, secondo il quotidiano sarebbe stato quello di affidarsi ai calciatori che lo hanno tradito Da fiducia alla vecchia guardia ma non viene ripagato. Si apre adesso un capitolo difficile in cui bisognerà fare attente riflessioni e avere la calma e la pazienza per prendere ...

Repubblica : durante la sosta De Laurentiis dovrà riflettere sul futuro di Ancelotti : Il Napoli è a corto di gol ma contro il Genoa è anche senza anima. Lo scrive Marco Azzi su Repubblica. La partita di ieri al San Paolo non è riuscita a scuotere il Napoli. E adesso “la sosta imporrà a De Laurentiis delle riflessioni pure sul futuro di Ancelotti”. Ieri la squadra ha subìto i meritati fischi del San Paolo. Lo stadio ha espresso la sua severità soprattutto nei confronti di Insigne. Non è facile risolvere questa crisi, ...

Repubblica : Ancelotti - sono lontani i tempi della luna di miele con la città e i tifosi : La bufera che ha colpito il Napoli in questi giorni non ha risparmiato nessuno scrive Repubblica, nemmeno l’allenatore. Carlo Ancelotti si è ritrovato nel mirino delle critiche e della contestazione da parte dei tifosi sono lontani i tempi della luna di miele con la città e i tifosi. I propositi di una permanenza a vita («Posso rimanere dieci anni», diceva qualche mese fa) sono stati accantonati e pure l’idillio con De Laurentiis, ...

Repubblica : lo spogliatoio ha messo in discussione anche la leadership di Ancelotti : I calciatori del Napoli erano tutti uniti contro il ritiro. Tutti e 25, come riporta Repubblica, si sono schierati martedì sera nello spogliatoio contro la decisione del presidente di chiuderli in ritiro fino a domenica. E neanche l’intervento di Ancelotti è servito a fargli cambiare idea Vano pure il tentativo di mediazione negli spogliatoi del San Paolo di Carlo Ancelotti, che non è riuscito ad imporsi sul suo gruppo e alla fine è stato ...