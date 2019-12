Renault-Nissan-Mitsubishi - Hadi Zablit nuovo segretario generale dell' Alleanza

quattroruote

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) La, lae lacompiono unpasso nel percorso di rilancioa loro. A pochi giorni dalla decisione di creare la nuova figura del, è stato scelto il manager che, in sostanza, dovrà ricoprire il ruolo di plenipotenziario fino a un anno fa in mano a Carlos Ghosn. L'incarico è stato affidato, con decorrenza dal 9 dicembre, al dirigente franco-libanese.Coordinamento dei progetti. Nella veste diavrà il compito di "coordinare e facilitare i principali progettiche devono essere avviati per accelerare l'efficienza aziendale per ciascunae aziende" alleate. A fine novembre il comitato operativo del sodalizio franco-nipponico, oltre a creare la nuova figura manageriale, ha concordato una serie di programmi volti a migliorare e ad accelerare "in modo ...

