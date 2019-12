Renault-Nissan | Hadi Zablit nominato segretario generale Alleanza

Renault -Nissan-Mitsubishi - Hadi Zablit nuovo segretario generale dell'Alleanza : La Renault, la Nissan e la Mitsubishi compiono un nuovo passo nel percorso di rilancio della loro Alleanza. A pochi giorni dalla decisione di creare la nuova figura del segretario generale , è stato scelto il manager che, in sostanza, dovrà ricoprire il ruolo di plenipotenziario fino a un anno fa in mano a Carlos Ghosn. L'incarico è stato affidato, con decorrenza dal 9 dicembre, al dirigente franco-libanese Hadi Zablit .Coordinamento dei ...

Nissan - Uchida : "Nessuna fusione in vista con la Renault " : La Nissan conferma il suo impegno nei confronti dell'Alleanza con la Renault e la Mitsubishi, ma non ha alcuna intenzione di rafforzare i legami azionari con la Régie, magari con un'operazione di fusione . "Legami più stretti con la Renault non sono un obiettivo di breve termine", ha affermato Makoto Uchida , insediatosi ufficialmente ieri quale nuovo amministratore delegato della Casa di Yokohama.Una posizione ormai ferrea. Le ...

Renault -Nissan : sarà nominato segretario generale Alleanza in prossimi giorni : Parigi, 29 nov. (Adnkronos) – Un segretario generale dell’ Alleanza Renault-Nissan -Mitsubishi sarà nominato “nei prossimi giorni ” che “avrà un ruolo chiave nel coordinamento” e “per facilitare i grandi progetti dell’ Alleanza che saranno lanciati in modo di accelerare l’efficaccia operativa delle imprese rispettive”. Ad annunciarlo è l’ Alleanza al termine della riunione ...

Renault-Nissan-Mitsubishi - Al via il rilancio dell'Alleanza con nuove attività congiunte : L'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi prova a rilanciarsi per mettersi definitivamente alle spalle un lungo periodo di crisi iniziato con l'arresto dell'ex plenipotenziario Carlos Ghosn e culminato in frequenti controversie sul fronte della governance e su decisioni strategiche come il fallimentare tentativo di fusione tra la Régie e la Fiat Chrysler Automobiles. Il comitato operativo dell'Alleanza, al termine della riunione mensile tenuta a ...