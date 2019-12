Reina torna a Napoli | il messaggio all’amico tassista è da brividi VIDEO

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Pepeè nel cuore di tutti i napoletani e lui ha sicuramente nel cuore la città. Il portieri spagnolo ha sempre dimostrato un legame fortissimo colal punto di rirci nel 2015 dopo un solo anno al Bayern Monaco. Non ha voluto sapere nulla lo spagnolo, il suo unico desiderio era quello di rivestire la maglia azzurra e alla fine riuscì nell’intento. Per l’estremo difensore il presente e il futuro si chiama Milan ma non dimentica, la città e la squadra che lo hanno fatto conoscere e apprezzare in Italia. Una parentesi oramai conclusasi ma che resterà segnante nella sua vita personale e professionale per l’affetto e l’amore dimostratogli dal popolo partenopeo.è il passato manon dimentica i suoi vecchi amici e in uncomparso sul web parla del suo rapporto con la ...

