Regione trasmette verbale a Comune Roma dopo incontri istituzioni

romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)– “A seguito degliche si sono svolti in questi giorni del tavolo tecnico composto da un rappresentante diCapitale,Lazio e Citta’ Metropolitana in merito alla questione rifiuti della Capitale e’ stato redatto untrasmesso allaLazio che lo inviera’ nelle prossime ore aldi. Domani, invece, nella sede della Giunta regionale, si terra’ un tavolo alla presenza dei rappresentanti diLazio,di, Citta’ Metropolitana, Ama e Invitalia che avra’ come oggetto l’avvio della gara all’estero sui rifiuti”. Lo comunica in una nota laLazio. L'articoloproviene daDailyNews.