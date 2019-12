Reddito cittadinanza | la protesta dei precari Anpal Servizi | “La ministra Catalfo si

Reddito di cittadinanza per tutta la famiglia : quattro persone denunciate : Giorgia Baroncini quattro componenti di un medesimo nucleo familiare del Cosentino sono stati denunciati in stato di libertà. Ecco come truffavano l'Inps Avevano capito come truffare lo Stato per ricevere il Reddito di cittadinanza ed erano così riusciti ad incassare dall'Inps circa 1.500 euro al mese dallo scorso mese di maggio. Per questo i quattro componenti di un medesimo nucleo familiare, residente a Scigliano, nel Cosentino, ...

Reddito di cittadinanza - sbloccata la procedura per l’erogazione dell’assegno agli stranieri : Fino ad oggi gli stranieri erano rimasti esclusi dall'assegno. Da oggi è stata sbloccata la procedura per l'erogazione del Reddito di cittadinanza alle famiglie di extracomunitari che ne hanno diritto. Lo ha fatto sapere l'Inps spiegando che il decreto del ministero del Lavoro di concerto con gli Esteri ha definito l'ambito di applicazione della norma sui documenti da produrre per ottenere la carta Rdc. Solo i cittadini provenienti da 19 ...

Suor Carla - voto di povertà “Ma voglio il Reddito di cittadinanza”. E fa causa : Ad aprile era stato assegnato alla religiosa il reddito di cittadinanza, che poi è stato revocato a causa dei beni che possiede la famiglia. Lei però, in quanto nullatenente, lo rivuole indietro. Per darlo in beneficenza. Suor Carla vive nel convento delle Orsoline a Roma. In quanto Suora non percepisce nessuna forma di stipendio dalla […] L'articolo Suor Carla, voto di povertà “Ma voglio il reddito di cittadinanza”. E fa causa ...

Reddito di cittadinanza - 18mila posti in 7 mesi. Secondo l’Anpal - la misura aiuta a trovare un lavoro. E per l’Inps il tasso di povertà è sceso del 60% : A solo 7 mesi dalla sua entrata in vigore il Reddito di cittadinanza ha consentito a 18 mila beneficiari di trovare un’occupazione. È un primo risultato, raggiunto grazie alla ratio sottesa al provvedimento, che in una prima fase prevede il sostegno al Reddito, una seconda di formazione e riqualificazione e una terza di inserimento nel mercato del lavoro. A fornire questo dato è l’Anpal, mentre l’Inps ha certificato una riduzione del 60% del ...

Caserta - preso un pusher con il Reddito di cittadinanza : Ignazio Riccio Le forze dell’ordine si sono recate nell’abitazione dell’uomo, con l’ausilio delle unità cinofile, e hanno trovato 500 grammi di hashish, in parte già confezionati Lo hanno fermato nel corso di un normale controllo stradale, ma il suo comportamento ha subito insospettito gli agenti della Guardia di finanza. Un 58enne, una volta accostato sul ciglio della strada con la sua vettura, ha cominciato a mostrare segni ...

Reddito di cittadinanza : istruzioni pratiche per l’obbligo lavorativo : Prende piede la fase più delicata del Reddito di cittadinanza (fase 2). I beneficiari del sostegno economico, infatti, stanno ricevendo in questi giorni le convocazioni da parte dei Centri per l’Impiego per il primo colloquio. L’incontro ha lo scopo di reperire tutte le informazioni utili per il calcolo dell’indice di profilazione quantitativa, oltre ad assicurarsi che sia presente una DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) ...

Reddito di cittadinanza : sospensione sussidio orsoline - il caso a Roma : Reddito di cittadinanza: si sprecano in queste settimane i casi di cronaca relativi ai fatti più bizzarri e disparati che hanno a che fare con la misura di sostegno al Reddito. Noi stessi, dalle nostre pagine, vi abbiamo parlato recentemente del caso del parcheggiatore abusivo e del pusher che aveva fatto richiesta ed avuto accesso al RdC. RdC, l’ennesimo caso singolare Qui parliamo di un altro caso limite di cui ha dato notizia il ...

