Real Madrid | Hakimi tornerà in Spagna in estate

FIFA 20 : come ottenere la 4° divisa del Real Madrid su FUT : Il Real Madrid, in collaborazione con Adidas ed EA Sports, ha presentato una nuova divisa, la 4°, che dal 2 dicembre può essere acquistata nei negozi e che, dal 4 dicembre, è presente in versione "virtuale" anche nella modalità FIFA Ultimate Team (FUT)! Per ottenere la divisa su FUT sarà necessario completare uno speciale obiettivo

Il Milan tra i club fondatori della World Football Club Association col Real Madrid : C'è anche il Milan tra i Club fondatori della World Football Club Association, l'associazione per Club nata per dialogare con la Fifa sul nuovo Mondiale per Club e su altri aspetti intercontinentali. La nuova associazione di Club calcistici è nata sotto la presidenza di Florentino Pérez, a capo della nuova organizzazione che sarà anche un

Daily Mail sicuro : il Real Madrid sta per fare una maxi offerta per Koulibaly. Le ultimissime : Dall'Inghilterra sono sicuri: il Real Madrid sta per effettuare il grande rilancio per 'K2' Secondo quanto riportato pochi minuti fa dal "Daily Mail", il Real Madrid starebbe per fare una maxi offerta per Kalidou Koulibaly. Già nella giornata di ieri sono rimbalzate diverse voci dalla Spagna che vedevano i Blancos interessati non solo al difensore senegalese, ma anche a Fabiàn Ruiz. K2 – si legge

Napoli - crolla il rendimento di Fabian Ruiz. Real Madrid sullo sfondo : Napoli, netto crollo delle prestazioni di Fabian Ruiz. Il Real Madrid continua a monitorarlo: pronta un'offerta di 70 milioni di euro Il momento negativo del Napoli sta incidendo sul rendimento di molti giocatori, tra cui anche Fabian Ruiz. Quello che la scorsa stagione era stato un punto fermo di Ancelotti, in questi mesi sta deludendo. La Gazzetta dello Sport evidenzia come il Real Madrid non si stia curando più di tanto della sua

Gazzetta : Fabian discontinuo. De Laurentiis potrebbe cedere all'offerta del Real Madrid : Il Real Madrid insegue Fabian Ruiz. Dalla Spagna arriva la notizia che il club madrileno è pronto ad offrire 70 milioni sul mercato estivo per accaparrarsi lo spagnolo. De Laurentiis potrebbe pensarci, scrive la Gazzetta: si ritroverebbe una plusvalenza di 40 milioni. Ma c'è anche il Barcellona. Mentre Fabian ancora non ha firmato il prolungamento del contratto (che scade a giugno 2023). E' tutto nelle mani del presidente, ma

Fabian Ruiz – Real Madrid a giugno potrebbe chiudersi : Fabian Ruiz Real Madrid Fabian Ruiz Real Madrid – I Blancos sono di nuovo su Fabian Ruiz e chissà che questa volta non ci riescano. Grande attenzione dei vertici del Real Madrid alle vicende napoletane che dall' ammutinamento dei suoi calciatori sta vivendo un periodo buio in campo nazionale ed internazionale. Finalmente pare che Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, abbia preso in mano le redini guardando negli occhi ognuno

Dalla Francia – Napoli - il Real Madrid arriverà ad una cifra record per Koulibaly! L'offerta : Koulibaly-Real Madrdid. Le10Sport, pronta l'offerta di 100 milioni Calciomercato Napoli – Il difensore azzurro Kalidou Koulibaly è nel mirino di molti club come il Real Madrid, il Manchester United e tanti altri per cui ha a disposizione molte scelte. Secondo quanto riportato dai giornalisti francesi di Le10Sport, il Real Madid ha gli occhi puntati sul Napoli. Non solo Fabián Ruiz è stato messo nel mirino ed è conteso con la

Calciomercato Napoli - assalto del Real Madrid per Fabian Ruiz : gli azzurri provano a resistere : Il club spagnolo ha messo nel mirino il centrocampista del Napoli, per il quale aveva già chiesto informazioni la scorsa estate La prima metà della stagione non si è ancora conclusa, ma è già tempo di parlare di Calciomercato. In casa Napoli sale la tensione per l'interessamento del Real Madrid per Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo già seguito la scorsa estate dai blancos. LaPresse/EFE Stando a quanto riferisce 'Cadena

Pallone d'Oro - Chiellini a gamba tesa : «Ronaldo derubato dal Real Madrid» : Parole durissime del capitano juventino contro il Real Madrid e l'assegnazione del Pallone d'Oro 2018 a Modric Accuse pesantissime di Giorgio Chiellini nei confronti del Real Madrid e dell'assegnazione dell'ultimo Pallone d'Oro. «Il furto a Ronaldo è stato lo scorso anno, il Real Madrid ha deciso di non farglielo vincere, è stato palese. Modric non era nemmeno nel suo migliore anno. Quest'anno era più difficile con Ronaldo, Messi e Van Dijk,

Real Madrid : l'importanza di Toni Kroos nella manovra : Toni Kroos è tornato ad alti livelli dopo un'annata difficile. I suoi abbassamenti consentono un avvio di azione pulito al Real Madrid Dopo un inizio titubante, il Real Madrid si trova forse nel miglior momento della stagione. Nello specifico, Toni Kroos è tornato determinante, di fatto è il principale rifinitore della squadra. Oltre a questo, è fondamentale per consentire lo sviluppo pulito della manovra e le sovrapposizioni dei

DALLA SPAGNA – Il Real Madrid prepara il colpo Koulibaly per giugno! : Il fortissimo difensore senegalese e bandiera del Napoli sarebbe il primo obiettivo degli spagnoli a giugno In SPAGNA ne sono sicuri: il Real Madrid vuole Koulibaly. Secondo quanto riferisce DiarioGol, il difensore del Napoli andrebbe a sostituire Sergio Ramos che vorrebbe trasferirsi in Cina. Il rapporto tra Ramos e Real è ai minimi termini, nonostante ci sia ancora un contratto in essere fino al 2021. Per questo motivo, il presidente

Adidas lancia la nuova divisa del Real Madrid per EA Sports : Real Madrid maglia EA Sports – Adidas ha svelato il nuovo kit da gara del Real Madrid. Si tratta di una divisa Realizzata per EA Sports FIFA 20, il celebre videogioco sul calcio. Come già accaduto lo scorso anno, il brand di abbigliamento tedesco ha dunque presentato un kit dal design molto particolare, che il

Calciomercato Juve - Diario Gol : 'Possibile assalto del Real Madrid a de Ligt' : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Mathijs de Ligt, talentuoso difensore centrale olandese acquistato dal club bianconero nell'ultima sessione di Calciomercato estivo. Il giovanissimo giocatore ha passato un inizio di stagione assai tribolato, come dimostrano i numerosi errori commessi in alcune partite di campionato disputate. Purtroppo, ...